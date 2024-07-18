Часть города Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае из-за пожара на подстанции осталась без электроснабжения, также возникли перебои с подачей воды. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Славянского района Роман Синяговский.

Вечером 17 июля на подстанции, расположенной на пересечении улиц Батарейная и Казачья, «из-за жары и перегруза линии вспыхнуло оборудование», сообщил Синяговский. Восстановить работу подстанции планируется в первой половине дня 18 июля.

Из-за повреждения питающей линии электропередачи произошли сбои в работе водозабора и подачи воды потребителям, добавил глава района. По его словам, расход воды превышает объемы ее поступления в скважины.

«Часть скважин питают дизельные электростанции. Из 17-ти работает семь. Службы работают над устранением повреждения”, — сообщил Синяговский. Он призвал жителей города использовать водопроводную воду только для личного потребления и не поливать ей участки.

16 июля несколько южных регионов России остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС. Перебои затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также частично Кабардино-Балкарию и Дагестан. В Бурятии более 70 населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

На Кубани и в Ростовской области ввели графики временного отключения электричества. В Краснодаре такая мера будет действовать до 19 июля «либо до отмены диспетчерского распоряжения», сообщил глава города Евгений Наумов. Утром 17 июля отключенный энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу.