Средняя стоимость недельного отдыха в Абхазии на двоих выросла из-за инфляции и начинается от 80 тыс. рублей. Такую сумму назвал в беседе с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«На самом деле средний чек из-за инфляции в последние годы вырос. Несмотря на то, что зачастую Абхазия — это самое доступное направление, включая транспортные расходы, это 80 тысяч рублей и более на двоих на неделю», — уточнил он.

Однако даже с учетом подорожания отдых в Абхазии обходится на 20-30% дешевле, чем на курортах Краснодарского края, отметил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в разговоре с «Подъемом» оценил стоимость среднего отдыха в Абхазии на одного на 10 дней в 35-40 тыс. рублей и назвал это «нормальной рыночной ценой». В указанную сумму, как он пояснил, входит проезд и проживание в отеле с двухразовым питанием по цене 3,5 тыс. рублей в сутки.

Вице-президент АТОР привел такие расчеты в ответ на заявление начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о том, что российские туристы, которые приезжают за минимальные деньги и экономят на всем, не нужны республике, потому что покупают «дошираки» но не тратятся на абхазские продукты и сувениры. Она, в частности, возмутилась, что билет Москва — Сухум стоит 1,5 тыс. рублей, не уточнив, какой вид транспорта имеет в виду. Чиновница также упомянула туристов, якобы приезжающих в Абхазию «за 300 рублей», а стоимость недельного отдыха там «с семьей» оценила в 5 тыс. рублей.

«Нам такой турист, я считаю, не нужен. Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приехал турист, который позволит себе отдых, а не просто возможность приехать за 5 тысяч рублей с семьей на неделю отдохнуть», — сказала Лакербая на совещании, которое показал абхазский телеканал «Абаза».

В ответ на это член комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков указал, что российские туристы обеспечивают «львиную долю всех экономических успехов Абхазии», и призвал уволить чиновницу.

Лакербая действительно была уволена. Президент республики Бадра Гунба заявил, что, «как и абсолютное большинство граждан Абхазии», возмущен подобными высказываниями сотрудников Минтуризма в адрес гостей. По его словам, в Абхазии «не делят гостей по материальному достатку».