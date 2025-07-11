Советский районный суд Челябинска принял решение обратить активы группы компаний «Южуралзолото» в государственную собственность, сообщают «Ведомости». Слушание по гражданскому иску, поданному Генеральной прокуратурой, проводилось в закрытом режиме.

Согласно решению суда, удовлетворены все требования Генпрокуратуры об изъятии активов «Южуралзолота», связанных с его основным владельцем Константином Струковым, в том числе акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».

Также в собственность государства отойдут фирма «Хоум» (юридическое лицо производителя кондиционеров «Уралвент») и ООО «Бизнес-Актив» — учредитель компании «Бизнес-сити» (юрлицо БЦ «Челябинск-Сити»). Ответчиками по иску проходили еще семь физических лиц, включая дочерей бизнесмена.

В иске Генпрокуратуры говорилось, что Струков завладел активами ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото» через процедуру банкротства и создал ПАО «ЮГК» — в нарушение закона, с использованием занимаемого положения в органах госвласти (с 2017 года он является заместителем председателя заксобрания Челябинской области).

Кроме того, в исковом заявлении утверждалось, что аналогичным образом Струков получил в распоряжение активы еще по меньшей мере 10 компаний, которые оформил на нескольких доверенных лиц, включая свою дочь Александру, имеющую швейцарское гражданство.

В «Южуралзолоте» были проведены обыски, после которых, как утверждают источники 74.ru, семья Струковых попыталась вывести со своих счетов миллиарды рублей и намеревалась выехать из страны, но все их операции были заблокированы — как и попытки пересечь границу. Загранпаспорт самого миллиардера был аннулирован миграционной службой МВД РФ и изъят судебными приставами якобы прямо на борту бизнес-джета Bombardier, на котором Струков планировал вылететь из Челябинска в Турцию.

В окружении бизнесмена опровергли эту информацию, заявив, что на момент изъятия паспорта он находился в офисе ЮГК в Москве, а за границу не выезжал и не планирует этого делать. «Мне ехать некуда, бежать не собираюсь, Россия — моя Родина, у нас в роду предателей не было, и я первым не буду», — процитировали основателя компании в ее пресс-службе.