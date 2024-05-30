Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с глиобластомой ― злокачественной опухолью головного мозга. Ей было 53 года. Как к актрисе пришла слава, что известно о ее семье и болезни, ― в материале RTVI.

Карьера и семья

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в семье народной артистки России Валентины Заворотнюк и телережиссера Юрия Заворотнюка. После школы будущая актриса недолго училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, который бросила ради Школы-студии МХАТ.

Окончив курс Авангарда Леонтьева, Заворотнюк 10 лет служила в Московском театре Олега Табакова. В кино актриса дебютировала в 1991 году еще будучи студенткой, всего на ее счету роли более чем в 30 картинах.

Наибольшую известность Заворотнюк принесла роль Виктории Прутковской в комедийном телесериале «Моя прекрасная няня». По сюжету непосредственная девушка из Мариуполя устраивается няней в дом богатого музыкального продюсера Максима Шаталина (Сергей Жигунов) и впоследствии становится его женой.

На роль няни Вики пробовались Жанна Фриске, Ольга Шелест, Нонна Гришаева, Лолита Милявская, Эвелина Блёданс, Елена Корикова, Екатерина Климова, Алика Смехова и другие звезды.

За эту работу Заворотнюк удостоилась премий ТЭФИ, «Золотой Остап», премии журнала Glamour «Телевизионная актриса года» (2005). В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России.

Заворотнюк также занималась озвучкой мультфильмов, была соведущей телешоу «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду». «Ледниковый период», «Лед и пламень».

Заворотнюк трижды была замужем: за бывшим военным летчиком и предпринимателем немецкого происхождения Олафом Шварцкопфом, бизнесменом Дмитрием Стрюковым и фигуристом Петром Чернышевым. В браке со Стрюковым у актрисы родились дочь Анна и сын Майкл.

Во время съемок «Моей прекрасной няни» Заворотнюк и Жигунов, игравшие экранных возлюбленных, стали парой и в реальной жизни. Их отношения продлились два года. На съемках программы «Танцы на льду» Заворотнюк познакомилась с Петром Чернышевым, в 2008 году они поженились, а спустя десять лет у пары родилась дочь.

Вскоре после этого стало известно о болезни Заворотнюк, она перестала появляться на публике и в соцсетях. Все последующие пять лет информация о ее здоровье поступала в основном из неофициальных источников, семья Заворотнюк не сообщала детали ее болезни.

«Диагноз как у Фриске»

В апреле 2019 года Заворотнюк побывала на открытии ювелирного салона в Ереване вместе с телеведущей Анфисой Чеховой, что стало последним появлением актрисы на публике. В августе она должна была сыграть в спектакле «Все мужчины делают это», но вместо нее на сцену вышла другая артистка ― Ирина Сотикова.

Сотикова кратко объяснила это тем, что ее коллега «приболела». Представитель Заворотнюк утверждал, что актриса с мужем якобы заняты оформлением американского гражданства для детей. В СМИ же появились сообщения о том, что Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Издание StarHit писало, что еще на мероприятии в Ереване на шее Заворотнюк заметили шрамы, «похожие на след от биопсии загрудинных узлов». В публикации приводилось мнение неназванных врачей о том, что медики искали у актрисы «источник опухоли».

Чехова в свою очередь вспоминала в беседе с «Комсомольской правдой», что Заворотнюк во время поездки в столицу Армении «отлично выглядела» и не жаловалась на здоровье.

Директор актрисы Стас Христов отрицал сообщения о ее болезни и анонсировал «большое интервью» с участием Заворотнюк, обещая «всех успокоить». Через месяц телеграм-каналы сообщили, что Заворотнюк в тяжелом состоянии попала в реанимацию московской больницы.

Mash писал, что врачи поставили ей «такой же диагноз, что и Жанне Фриске». У певицы была глиобластома ― неоперабельная опухоль головного мозга, она умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. По утверждению канала, до госпитализации в Москве Заворотнюк проходила лечение в европейских клиниках.

Представители актрисы сначала продолжали все отрицать. Со слов Христова, Заворотнюк назвала публикации «бредом» и обещала рассказать о своем здоровье «в эфире одного из федеральных каналов». Однако этого так и не произошло, а в октябре на официальной странице Заворотнюк в инстаграме появилось подтверждение, что она проходит курс лечения.

Родные актрисы попросили уважать их желание не выносить на всеобщее обозрение детали болезни, поскольку «это личное».

В мае 2020 года Анастасия Заворотнюк и ее болезнь упоминались на совещании о развитии генетических технологий в России с участием президента Владимира Путина. Директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров подтвердил, что актриса борется с глиобластомой, и рассказал, что российские ученые работают с клетками ее опухоли.

«Нам родные передали клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», — рассказал президенту Макаров.

При этом он отметил, что глиобластома ― смертельное заболевание, пациенты с таким диагнозом живут «не более полутора лет», но «есть больные, которые живут более трех лет при исчезновении опухоли и находящиеся в ремиссии».

Спустя год заведующий лаборатории пролиферации клеток в Институте молекулярной биологии Петр Чумаков рассказал «КП», что Заворотнюк «не становится хуже», а метод лечения, о котором говорилось на совещании с Путиным, по решению ее супруга был оставлен как «резервная возможность». Отвечая на вопросы о перспективах возвращения Заворотнюк к работе ученый отметил, что победой был бы сам факт сохранения жизни актрисы.

По утверждению телеграм-канала Shot, в конце 2023 года Заворотнюк якобы прошла курс дорогостоящего лечения, а за две недели до смерти ее состояние резко ухудшилось. В ночь на 30 мая она умерла. «Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади, и ты обрела покой», — написала в соцсетях дочь актрисы Анна Заворотнюк.