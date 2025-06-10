Практически все американские боевые машины пехоты (БМП) «Брэдли», переданные Украине с 2023 года, уничтожены. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью, опубликованном в июньском номере журнала «Разведчик».

«У “Брэдли” есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все “Брэдли”, поставленные на Украину, сегодня уничтожены», — сказал он.

Первую партию из более 60 БМП «Брэдли» США отправили Украине в январе 2023 года в рамках пакета военной помощи на $2,5 млрд. С тех пор, по данным Пентагона на январь 2025 года, Киев получил более 300 этих боевых машин.

Глава «Ростеха» считает «неоправданным восторгом» хвалебные оценки этих БМП, звучащие в том числе со стороны российских экспертов. По словам Чемезова, в госкорпорации изучили «Брэдли» с разных сторон.

«Там есть плюсы в части защиты и удобства десантного отделения. Однако это не мешает нашим средствам поражения уничтожать американскую БМП вместе с экипажем и десантом», — указал он.

Чемезов отметил, что, в отличие от танка, БМП должна быть быстрой, мобильной и проходимой, уметь преодолевать реки вплавь. Российские боевые машины это умеют, а американские — нет, подчеркнул он.

«Понятно, что это “кастрюля”»

Говоря о танках западного производства, которые также были поставлены Украине, Чемезов назвал их главной проблемой «сложность конструкции и трудоемкое обслуживание».

«Ростех», в частности, смог подробно изучить немецкий «Леопард» и американский «Абрамс», попавшие к ее специалистам в качестве трофейной техники. По признанию Чемезова, ничего полезного и нового в их конструкторских решениях эксперты госкорпорации не нашли.

«Немецкий танк “Леопард” выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких-то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у Leopard и применить у себя», — рассказал глава «Ростеха».

Американский Abrams Чемезов оценил как «в целом интересную машину», но этот танк тоже оказался бесполезен для российских конструкторов.

Как признался глава «Ростеха», хотелось бы также изучить британский «Челленджер». В то же время он дал понять, что ожиданий от него еще меньше.

«Заранее понятно, что это “кастрюля”, не очень пригодная к реальным боям. Главная проблема большинства иностранных машин — сложность конструкции и трудоемкое обслуживание. На примере Украины хорошо видно, к чему это приводит», — рассудил Чемезов.

По его словам, за рубежом очень высок интерес к российскому оружию, которое потенциальные заказчики видят в действии, отслеживая события на Украине.