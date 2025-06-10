Практически все американские боевые машины пехоты (БМП) «Брэдли», переданные Украине с 2023 года, уничтожены. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью, опубликованном в июньском номере журнала «Разведчик».

«У “Брэдли” есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, из‑за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все “Брэдли”, поставленные на Украину, сегодня уничтожены», — сказал он.

Первую партию из более 60 БМП «Брэдли» США отправили Украине в январе 2023 года в рамках пакета военной помощи на $2,5 млрд. С тех пор, по данным Пентагона на январь 2025 года, Киев получил более 300 этих боевых машин.

Глава «Ростеха» считает «неоправданным восторгом» хвалебные оценки этих БМП, звучащие в том числе со стороны российских экспертов. По словам Чемезова, в госкорпорации изучили «Брэдли» с разных сторон.

«Там есть плюсы в части защиты и удобства десантного отделения. Однако это не мешает нашим средствам поражения уничтожать американскую БМП вместе с экипажем и десантом», — указал он.

Чемезов отметил, что, в отличие от танка, БМП должна быть быстрой, мобильной и проходимой, уметь преодолевать реки вплавь. Российские боевые машины это умеют, а американские — нет, подчеркнул он.

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«Понятно, что это “кастрюля”»

Говоря о танках западного производства, которые также были поставлены Украине, Чемезов назвал их главной проблемой «сложность конструкции и трудоемкое обслуживание».

«Ростех», в частности, смог подробно изучить немецкий «Леопард» и американский «Абрамс», попавшие к ее специалистам в качестве трофейной техники. По признанию Чемезова, ничего полезного и нового в их конструкторских решениях эксперты госкорпорации не нашли.

«Немецкий танк “Леопард” выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких-то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у Leopard и применить у себя», — рассказал глава «Ростеха».

Американский Abrams Чемезов оценил как «в целом интересную машину», но этот танк тоже оказался бесполезен для российских конструкторов.

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Как признался глава «Ростеха», хотелось бы также изучить британский «Челленджер». В то же время он дал понять, что ожиданий от него еще меньше.

«Заранее понятно, что это “кастрюля”, не очень пригодная к реальным боям. Главная проблема большинства иностранных машин — сложность конструкции и трудоемкое обслуживание. На примере Украины хорошо видно, к чему это приводит», — рассудил Чемезов.

По его словам, за рубежом очень высок интерес к российскому оружию, которое потенциальные заказчики видят в действии, отслеживая события на Украине.

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