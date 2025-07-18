В Нижегородской области четыре человека погибли при съезде автомобиля УАЗ в реку Пьяна, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК). По данным телеграм-каналов Mash и «Мой Нижний Новгород» погибшие — сотрудники прокуратуры.

Инцидент произошел 17 июля. Мужчина, который управлял автомобилем, ехал по грунтовой дороге, но не справился с управлением и свернул в реку. В результате водитель и три пассажира погибли. Кто именно находился в машине, СК не уточняет.

Телеграм-канал «Мой Нижний Новгород» утверждает, что за рулем сидел помощник прокурора Пильнинского муниципального округа. Вместе с коллегами они отмечали день рождения — якобы употребляли спиртное и катались на служебном УАЗе.

Тела погибших, как уточняется в посте, водолазы обнаружили утром 18 июля. Среди них двое мужчин 48 и 28 лет, а также двое женщин — 42 и 48 лет. При этом в результате инцидент выжил 34-летний мужчина. Источник РЕН ТВ сообщает, что он получил травмы.

Следователи устанавливают все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования находится на контроле прокуратуры Нижегородской области.

В ночь на 8 июля в Нижнем Тагиле утонули три человека — 19-летний водитель внедорожника Lexus и две 20-летние девушки. По данным следствия, управлявший машиной молодой человек не справился с управлением на повороте, после чего автомобиль на высокой скорости протаранил ограду и рухнул в воду. Городской информационное агентство «Все новости» отмечало, что автомобиль принадлежал отцу юноши, которые пригласил друзей покататься. Компания ездила с нарушением правил движения. Молодые люди решили снять «экшн-видео» на плотине в центре города, что закончилось трагедией.

В материале уточнялось со ссылкой на очевидцев, что всего в компании было четверо: двое молодых людей и две девушки. Один из парней выжил, потому что вышел из машины, чтобы снять на видео поездку со стороны, которая оказалась для его друзей последней.