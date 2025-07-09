Тела троих молодых людей из Нижнего Тагила, которые погибли при падении Lexus с моста в пруд, отправили на экспертизу. Все они скончались от попадания воды в дыхательные пути, сообщил порталу Е1.RU источник, близкий к силовым структурам.
«Толком не успели ничего сделать»
По его словам, молодые люди не получили серьезных травм, поскольку сработали подушки безопасности. При внешнем осмотре у них зафиксировали небольшие повреждения на лице, рассечения и кровоподтеки, которые характерны для водителей и пассажиров при резком торможении или лобовом ударе. «Ничего смертельного», — отметил собеседник.
Из-за удара и последующего свободного падения вверх ногами они были оглушены и дезориентированы, поэтому не смогли быстро разблокировать двери, открыть окно и эвакуироваться, рассказал источник Е1.RU. Он уточнил, что машина упала на крышу, и ее вмяло в салон.
Собеседник портала отметил, что салон Lexus начал быстро наполняться водой из-за того, что была нарушена герметичность автомобиля. Среди прочего в месте падения у плотины сильное течение.
У пассажиров упавшего в воду Lexus было «буквально несколько секунд» на то, чтобы открыть двери и окна, продолжил источник. «Потом машина погружается, и даже в исправном авто давление воды не дает открыть двери и окна», — пояснил он.
«Выбить стекло голыми руками не каждый способен. Кроме того, они не были пристегнуты и летели вверх тормашками, скорее всего, сильно ударились головой, что тоже мешает оценить обстановку. В первые же секунды они нахлебались воды и толком не успели ничего сделать», — добавил источник портала.
«Даже водолазы не стали бы рисковать»
В месте, где произошло ДТП, сильное течение, а глубина воды составляет порядка пяти-шести метров, заявил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, слова которого приводит «КП-Екатеринбург».
«С большой долей вероятности можно предположить, что если бы очевидцы ЧП предприняли бы попытку спасти своих друзей, то эта попытка могла закончиться весьма печально. И погибших было бы больше. Даже водолазы не стали бы рисковать собственными жизнями, прежде чем опустились на глубину с целью достать машину и тела, пока не перекрыли плотину», — заявил он.
Мать одной из погибших Юлия Шамрина утверждает, что в момент столкновения молодые люди потеряли сознание, а после — захлебнулись водой.
«По виду тел они захлебнулись, потеряли сознание, не были пристегнуты. В момент пролета по мосту. Они «словили» подушки все и отключились», — сказала женщина в разговоре с «КП-Екатеринбург».
Смертельные ДТП из-за «эффектного видео»
ДТП с автомобилем Lexus произошло в Нижнем Тагиле в ночь на 8 июля. За рулем машины находился 19-летний Александр Сторожев, а на пассажирских сидениях — 20-летние девушки Анастасия Шамрина и Вероника Борщик. По данным полиции, водитель Lexus не справился с управлением на повороте, после чего автомобиль протаранил ограждение и упал в воду.
Городское информагентство «Все новости» писало, что Lexus принадлежал отцу Сторожева. Как утверждается, молодой человек взял автомобиль, чтобы покататься с друзьями и снять «экшн-видео» с проездом машины. Агентство «Между строк» утверждает, что в машине находился еще один пассажир, который вышел, чтобы записать ролик, и благодаря этому остался жив.
К утру тела из утонувшего внедорожника вытащили водолазы, после этого подняли из воды саму машину. Местные жители устроили стихийный мемориал в память о погибших в ДТП.
Подруга погибших рассказала URA.RU, что Анастасия и Вероника будут похоронены в одинаковых гробах. Прощание пройдет 11 июля. Водитель иномарки Александр Сторожев будет похоронен днем ранее.
«Наших девочек больше нет. Такие красивые, шикарные, перспективные, с чувством юмора. Они были наравне. Вероника чуть более веселая может, а Настя — наоборот серьезная. Много пережили вместе, Вероника была мне как родная. <…> Мы их похороним в одинаковых гробах. Настя упокоится рядом с папой», — сказала Юлия Шамрина «КП-Екатеринбург».