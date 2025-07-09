Тела троих молодых людей из Нижнего Тагила, которые погибли при падении Lexus с моста в пруд, отправили на экспертизу. Все они скончались от попадания воды в дыхательные пути, сообщил порталу Е1.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Толком не успели ничего сделать»

По его словам, молодые люди не получили серьезных травм, поскольку сработали подушки безопасности. При внешнем осмотре у них зафиксировали небольшие повреждения на лице, рассечения и кровоподтеки, которые характерны для водителей и пассажиров при резком торможении или лобовом ударе. «Ничего смертельного», — отметил собеседник.

Из-за удара и последующего свободного падения вверх ногами они были оглушены и дезориентированы, поэтому не смогли быстро разблокировать двери, открыть окно и эвакуироваться, рассказал источник Е1.RU. Он уточнил, что машина упала на крышу, и ее вмяло в салон.

Собеседник портала отметил, что салон Lexus начал быстро наполняться водой из-за того, что была нарушена герметичность автомобиля. Среди прочего в месте падения у плотины сильное течение.

У пассажиров упавшего в воду Lexus было «буквально несколько секунд» на то, чтобы открыть двери и окна, продолжил источник. «Потом машина погружается, и даже в исправном авто давление воды не дает открыть двери и окна», — пояснил он.

«Выбить стекло голыми руками не каждый способен. Кроме того, они не были пристегнуты и летели вверх тормашками, скорее всего, сильно ударились головой, что тоже мешает оценить обстановку. В первые же секунды они нахлебались воды и толком не успели ничего сделать», — добавил источник портала.

«Даже водолазы не стали бы рисковать»

В месте, где произошло ДТП, сильное течение, а глубина воды составляет порядка пяти-шести метров, заявил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, слова которого приводит «КП-Екатеринбург».

«С большой долей вероятности можно предположить, что если бы очевидцы ЧП предприняли бы попытку спасти своих друзей, то эта попытка могла закончиться весьма печально. И погибших было бы больше. Даже водолазы не стали бы рисковать собственными жизнями, прежде чем опустились на глубину с целью достать машину и тела, пока не перекрыли плотину», — заявил он.

Мать одной из погибших Юлия Шамрина утверждает, что в момент столкновения молодые люди потеряли сознание, а после — захлебнулись водой.

«По виду тел они захлебнулись, потеряли сознание, не были пристегнуты. В момент пролета по мосту. Они «словили» подушки все и отключились», — сказала женщина в разговоре с «КП-Екатеринбург».

Смертельные ДТП из-за «эффектного видео»

ДТП с автомобилем Lexus произошло в Нижнем Тагиле в ночь на 8 июля. За рулем машины находился 19-летний Александр Сторожев, а на пассажирских сидениях — 20-летние девушки Анастасия Шамрина и Вероника Борщик. По данным полиции, водитель Lexus не справился с управлением на повороте, после чего автомобиль протаранил ограждение и упал в воду.

Городское информагентство «Все новости» писало, что Lexus принадлежал отцу Сторожева. Как утверждается, молодой человек взял автомобиль, чтобы покататься с друзьями и снять «экшн-видео» с проездом машины. Агентство «Между строк» утверждает, что в машине находился еще один пассажир, который вышел, чтобы записать ролик, и благодаря этому остался жив.

К утру тела из утонувшего внедорожника вытащили водолазы, после этого подняли из воды саму машину. Местные жители устроили стихийный мемориал в память о погибших в ДТП.

Подруга погибших рассказала URA.RU, что Анастасия и Вероника будут похоронены в одинаковых гробах. Прощание пройдет 11 июля. Водитель иномарки Александр Сторожев будет похоронен днем ранее.