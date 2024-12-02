Число погибших постояльцев частного социального центра «Дом помощи» (организация «Рубикон») в Алтайском крае увеличилось до шести человек. Об сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.

«На 09:00 (05:00 мск) 2 декабря в стационарах находится 25 человек: в больнице №5 Барнаула продолжают лечение 4 тяжелых пациента, 3 легких, 17 средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице №1 г. Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение», — отметили в ведомстве.

В период с 18 по 28 ноября скончались пять постояльцев «Дома помощи» — предварительной причиной смерти стало отравление. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

30 ноября Октябрьский районный суд Барнаула на два месяца арестовал директора социального центра Алика Гельфенбайна. Обвиняемый возражал против ареста — по его словам, он не собирается скрываться от следствия. Гельфенбайн говорил, что готов нести ответственность и в случае, если будет установлено, что речь идет о ротавирусной инфекции, «на которую вовремя не отреагировали». По его словам, он делал все для предотвращения распространения инфекции.