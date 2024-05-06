Семь человек погибли при атаке дронов-камикадзе на автомобили в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Агро-Белогорье».

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться», — говорится в сообщении.

Компания «Агро-Белогорье» выплатит по миллиону рублей родственникам погибших, пострадавшим — от 250 до 500 тысяч, пишет агентство.

Утром 6 мая в районе села Березовка Борисовского района беспилотники атаковали две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль.

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о шести погибших. По его словам, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал с «Ленте.ру», что атаки дронов-камикадзе доказывает, что Россия имеет дело с террористическим и криминальным режимом.

«Это лишний раз доказывает, что мы имеем дело с террористическим и криминальным режимом. Потому что бьют без разбора по нашим приграничным районам. Погибают мирные люди — дети, женщины, старики», — отметил он.

По словам сенатора, те, кто принимает решение о направлении таких дронов на мирные районы, понесут наказание. «И эта работа уже началась. Она находится в продвинутой стадии. Я имею в виду сбор фактов, анализ их», — добавил Карасин.

По его словам, эту работу проводят Министерство юстиции, и Генеральная прокуратура, и Министерство иностранных дел, и парламентарии.

Аналогичный инцидент произошел 3 мая. Тогда FPV-дроны атаковали автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам губернатора, он возил на работу сотрудников коммерческого предприятия, пострадал один человек.