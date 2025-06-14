Число жертв авиакатастрофы рейса Air India в Ахмедабаде (штат Гуджарат, Индия) достигло 274 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Трагедия унесла жизни 241 пассажира и члена экипажа на борту лайнера, а также 33 человек на земле — местных жителей и студентов-медиков, находившихся в общежитии, на которое рухнул самолет. Среди погибших на земле оказались не только студенты, но и случайные прохожие, а также местные продавцы еды и напитков, которые обычно торговали возле общежития.

Все жертвы были доставлены в ахмедабадскую городскую больницу, где сейчас проходит их опознание. Для этих целей задействованы 36 патологоанатомов, которые в круглосуточном режиме проводят генетические анализы и необходимые медицинские экспертизы. По информации телеканала, тела восьми идентифицированных жертв из числа местных жителей уже были переданы родным.

Сотрудникам спецслужб в ходе поисковых работ удалось обнаружить один из двух бортовых самописцев, пишет Hindustan Times. Его расшифровкой займется генеральный директорат гражданской авиации. В ликвидации последствий катастрофы участвуют более 140 специалистов, включая инженеров и рабочих, которые занимаются расчисткой территории от обломков.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение 12 июня. Воздушное судно разбилось в жилом районе вскоре после взлета, рухнув на здание медицинского общежития.

На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно данным Reuters, среди пассажиров были 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Как сообщает NDTV, единственным выжившим оказался британец индийского происхождения.

Трагедия также унесла жизни 10 врачей и их родственников, находившихся в здании общежития. В настоящее время 24 студента-медика госпитализированы с травмами различной степени тяжести.