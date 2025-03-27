Число россиян, которые погибли при аварии прогулочного батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Египте, выросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. Последние подробности о катастрофе — в материале RTVI.

Погибшие и пострадавшие

Авария произошла утром 27 марта в 1 км от берега во время регулярной подводной экскурсии, включающей осмотр кораллового рифа. Изначально сообщалось о четырех погибших в результате крушения. Позже генконсул России в Хургаде сообщил, что число жертв увеличилось до пяти, среди них двое несовершеннолетних.

В числе погибших в затонувшем батискафе оказалась супружеская пара из Татарстана Равиль и Кристина Валиуллины, их дети сейчас находятся в больнице, сообщает Инфо24 со ссылкой на родственников семьи. Издание уточняет, что супруги работали врачами.

Всего на борту батискафа находилось 45 россиян, включая несовершеннолетних. Все они — российские граждане, сообщало генконсульство России в Хургаде.

РИА Новости опубликовало список граждан России, находившихся на батискафе.

После крушения были спасены 38 российских туристов, в больницу доставили 14 из них, передает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство. Еще 24 человека разместили в отелях.

Позже губернатор провинции Красное море Амр Ханафи сообщил, что были спасены все 39 человек, которые были на борту.

«Погибли шесть иностранцев — россияне», — говорится в сообщении.

Ханафи уточнил, что в больницах находятся 29 пострадавших, четверо из них в реанимации. «Травмы различные: раны, синяки, растяжения, затрудненное дыхание», — сообщил губернатор.

Источник РИА Новости в управлении скорой помощи страны сообщал, что помимо россиян в больницы доставили трех египтян, трех граждан Индии и еще одного пострадавшего, личность которого не установлена. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова уточнила, что среди пострадавших россиян один ребенок, он в тяжелом состоянии. По информации Ханафи, помимо россиян на борту были пятеро египтян в составе экипажа, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции.

По данным российского генконсульства, туристы прибыли в Египет от туроператора «Библио Глобус». Организатором экскурсии выступил отель, заявили в Минэкономразвития.

После аварии все погружения прогулочных батискафов у побережья Хургады экстренно отменены, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники.

«Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них», — говорится в сообщении.

Что известно о причинах аварии

Расследование обстоятельств крушения продолжается, заявил губернатор. К настоящему моменту известно, что затонувший батискаф принадлежал гражданину Египта, а также что экипаж обладал лицензией, необходимой для перевозки пассажиров. Судно пока что не извлекли на поверхность воды.

По информации телеграм-канала Shot, во время экскурсии батискаф мог наткнуться на риф из-за неправильных действий экипажа. После столкновения произошла разгерметизация салона и внутрь начала поступать вода. Как пишет Shot, экипажу батискафа удалось открыть два выхода, однако часть туристов не смогла выбраться из воды из-за начавшейся давки и паники. Сначала подводное судно оставалось на плаву в перевернутом виде, однако позднее затонуло на глубине 20 м.

Одна из туристок рассказала РЕН ТВ, что авария произошла во время посадки на батискаф. Туристы рассказали, что инструктажа по технике безопасности не проводилось, передает BFM

В туристической компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовывала тур, заявили «Известиям», что затонувший батискаф эксплуатировался на протяжении почти десяти лет. Стоимость билета на «Синдбад» составляла порядка 7 тыс. рублей для взрослых и 3,5 тыс. рублей для детей.

По информации Mash, туристы из России сообщали о проблемах с «Синдбадом» еще в 2024 году. Как пишет телеграм-канал, туристы жаловались на то, что батискаф был «обшарпан», вентиляция «практически не работала», а капитан пускал за штурвал туристку из Азии.