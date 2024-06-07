Согласно последним данным, в результате столкновения двух трамваев в Кемерово пострадало 130 человек, один погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По последним данным, пострадало 130 человек, 1 погиб. 109 человек, из которых 10 детей, получают помощь амбулаторно, 21 человек госпитализирован», — сказал источник агентства.

Утром 6 июня в Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. Один из них набрал скорость и врезался в другой, который стоял на остановке на мосту. Двери двигавшегося состава распахнулись, и на повороте двое пассажиров вылетели из него на проезжую часть. Один из них скончался.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК). Расследование дела взяла на контроль региональная прокуратура.

Позже региональное МВД возбудило второе дело — по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В СК по Кемеровской области сообщили о задержании директора и мастера «Кемеровской электротранспортной компании» («КЭТК»), выпустившие на линию неисправный состав. Следствие полагает, что задержанные «допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством». В результате аварии пострадали водитель одного из трамваев и более 100 пассажиров, один мужчина скончался, напомнили в СК.

NGS42 со ссылкой на супругу одного из сотрудников «КЭТК» писал, что в компании давно закрывали глаза на неисправный транспорт. По словам женщины, ее муж много лет работает в «КЭТК» и часто жаловался на проблемы с составами — например, на протекающие крыши.

«Кемеровская электротранспортная компания дружит с администрацией. Именно поэтому на многие косяки закрывались глаза», — утверждает собеседница NGS42.

Согласно открытым данным, генеральным директором «КЭТК» является Павел Мальцев. До 2017 года он занимал пост заместителя главы Кемерова, а также возглавлял управление дорожного хозяйства и благоустройства города. В конце 2017 года на него завели уголовное дело о взятке.