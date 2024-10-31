Ураган «Дана», обрушившийся на Испанию 29 октября, вызвал сильные наводнения на востоке страны. Из-за этого, согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере 95 человек, пишет издание Еl Pais. Власти допускают, что число жертв может увеличиться, поскольку многие числятся пропавшими без вести.

Еl Pais со ссылкой на заявление правительства сообщает, что 92 человека погибли в Валенсии, еще двое — в Кастилии-Ла-Манче и один — в андалусской Малаге. Профильные службы приступили к процедуре установления личности погибших.

Власти Испании объявили, что с 31 октября на территории королевства будет действовать трехдневный траур по погибшим.

Издание El Diario называет ураган «Дана» самым масштабным и «худшим» за последние 100 лет. По информации газеты, по-прежнему остается неизвестно местонахождение сотни людей.

В связи с ураганом Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило в Валенсии красный уровень опасности.

По словам очевидцев, сильные дожди вызвали мощные потоки воды, которые сносили мусорные контейнеры и даже автомобили. Один из пострадавших рассказал, что, когда началось наводнение, он был в салоне машины. Через окно он выбрался на крышу автомобиля, но поток снес его в сторону высокого забора, за который ему удалось зацепиться и таким образом выжить.

По информации El Diario, в регионе по-прежнему не удалось восстановить электричество — без света остаются более 100 тыс. человек. Также наблюдаются проблемы с городским водоснабжением.

В результате урагана было приостановлено железнодорожное движение. По словам министра транспорта Оскара Пуэнте, в ближайшие четыре дня восстановить сообщение между Мадридом и Валенсией будет невозможно.

Кроме того, были перекрыты десятки дорожных трасс, а в аэропорту Валенсии отменены рейсы.

Для устранения последствий урагана в провинции были задействованы более тысячи солдат из Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), также работают специальные аварийные подразделения.

По словам властей, после Валенсии ураган обрушится на юго-западные и северо-восточные регионы страны. В ближайшие сутки наводнения грозят провинциям Кастельон, Куэнка и Теруэль.

Правительство Испании создало кризисный комитет для координации спасательных работ. Премьер-министр Педро Санчес попросил граждан не расслабляться и сохранять бдительность, поскольку сохраняется штормовое предупреждение. «Мы не можем сказать, что этот разрушительный ураган завершился», — добавил он.

В начале октября мощный ураган «Милтон» обрушился на США. Он стал третьим ураганом, которому подверглась Флорида в 2024 году после «Франсин» и «Хелен».