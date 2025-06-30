Свадьбу 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама посетили высокопоставленные российские политики, главы регионов и послы зарубежных стран. Об этом Кадыров-старший рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, в числе гостей на свадьбе были первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, губернатор Московской области Андрей Воробьев, послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана, а также звезды мирового спорта, деятели науки, культуры и религии.

«Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым. <…> Тот случай, когда гостей много, но каждый из них дополняет яркую атмосферу праздника», — написал глава Чечни.

Он также поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и главу администрации президента Антона Вайно за поздравления.

По словам Кадырова, желающих приехать в Грозный было «еще больше, но не у всех это получилось из-за ряда тех или иных уважительных причин».

Чеченский лидер отметил, что старейшины «остались очень довольны» большим количеством присутствовавших на свадьбе «уважаемых в стране и в мире людей», и такая оценка «о многом говорит».

О том, что Адам Кадыров женится, стало известно из постов его старшей сестры Айшат в соцсети. Свадьба прошла 28 июня в родовом селе Кадыровых. Айшат Кадырова сообщала, что невесту ее брата зовут Медни, она родом из того же села. Дочь главы Чечни добавила, что видео со свадьбы публиковаться не будут, поскольку таково «желание родителей».

По данным некоторых СМИ, женой Адама Кадырова стала дочь сенатора Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Подтверждения этой информации не поступало.

Глава Чечни рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына «со вступлением в семейную жизнь». Позже Кадыров сообщил, что в день свадьбы Путин позвонил ему по телефону и передал «самые теплые слова поздравлений».

«Владимир Владимирович сказал: “Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются”», — написал Кадыров-старший.

Телеграм-каналы распространили фотографию якобы со свадьбы Адама Кадырова, на которой у него на руке видны часы предположительно Jacob & Co. Billionaire Ashoka, инкрустированные бриллиантами. Как пишет «Коммерсант», в зависимости от версии и года выпуска их стоимость колеблется от 157 млн до 2,1 млрд рублей.

Также в телеграм-каналах появилось видео, на котором Кадыров-младший позирует с золотым пистолетом за рулем автомобиля зеленого цвета, а затем стреляет в воздух. Полностью машину не видно. Как пишут «Осторожно, новости», это Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s из лимитированной серии, стоимость авто начинается от 16 млн рублей.