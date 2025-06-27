17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам женится. Об этом сообщила его сестра Айшат Кадырова на своей странице в Instagram*. Имя невесты не уточняется.

Дочь Кадырова рассказала, что свадьба пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу «показать кусочки» мероприятия девушка ответила, что в такие дни ей «бывает не до телефона». На вопрос, счастлива ли она, Кадырова ответила: «счастлив брат, счастлива золовка».

Адам Кадыров родился в ноябре 2007 года. У него не менее 20 наград, медалей и орденов, в том числе медали «Герой Чеченской Республики», орденов «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Трудовая Доблесть России».

В конце мая он получил памятную медаль за вклад в развитие Росгвардии — подразделения ОМОН «Ахмат-Крепость». ЧГТРК «Грозный» сообщало, что Кадыров-младший был удостоен этой награды за активное участие в боевых действиях на Украине, а также за помощь в выполнении боевых задач и развитии структур ведомства. Награду сыну главы Чечни вручил командир отряда Абдул-Керим Кадыров.

В ноябре 2023 года Кадырова-младшего назначили начальником службы безопасности главы Чечни, тогда ему было 15 лет. Депутат Госдумы Чечни Адам Делимханов назвал происходящее «абсолютно закономерным», поскольку он «проявляет себя как достойный мужчина» и «твердо и неукоснительно соблюдает предписания религии Ислам».

В октябре 2024 года Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта. В январе того же года Рамзан Кадыров сообщал, что его сын побывал в расположении чеченских бойцов на передовой и вручил военным награды. В феврале 2025 года он передал чеченским подразделениям в зоне СВО партию «Джихад-машин» и FPV-дронов.

В апреле Кадыров-младший стал куратором регионального управления МВД России, а также был назначен на пост секретарем Совбеза Чечни. Кроме того, он является помощником главы республики, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда.

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