Секретарю Совета безопасности Чечни 17-летнему Адаму Кадырову вручили памятную медаль за вклад в развитие Росгвардии — подразделения ОМОН «Ахмат-Крепость». Как сообщает ЧГТРК «Грозный» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», церемония награждения состоялась 20 мая.

Как говорится в публикации, Кадыров удостоен памятного знака за активное участие в специальной военной операции на Украине, а также за помощь в выполнении боевых задач и развитие структур ведомства. Награду сыну главы Чечни вручил командир отряда Абдул-Керим Кадыров.

В ноябре 2023 года Адама Кадырова назначили на должность начальника службы безопасности главы республики. Тогда ему было 15 лет. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов писал, что назначение Кадырова-младшего на новую должность стало «абсолютно закономерным». Парламентарий указал, что он «проявляет себя как достойный мужчина» и «твердо и неукоснительно соблюдает предписания религии Ислам».

В октябре 2024 года Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.

В январе 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что его сын Адам побывал в расположении чеченских бойцов на передовой и вручил военным награды.

В феврале 2025 года Кадыров-старший рассказал, что его сын совместно с Минпромторгом и движением «Народный фронт» передал чеченским подразделениям в зоне СВО партию «Джихад-машин» и FPV-дронов.

В апреле 2025-го Адам Кадыров стал куратором регионального управления МВД России. В том же месяце его назначили секретарем Совбеза Чечни. Он также является помощником главы республики, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда.

Кроме того, Кадыров-младший имеет не менее 20 различных наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Росгвардии «За боевое отличие» в качестве признания его «значительного вклада» в военную операцию на Украине.