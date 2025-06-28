Президент России Владимир Путин лично поздравил 17-летнего Адама Кадырова с его свадьбой, которая должна пройти сегодня. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Благодарю вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас», — написал руководитель республики.

О предстоящей свадьбе своего 17-летнего брата ранее объявила старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова. По ее словам, церемония состоится в Ахмат-Юрте (родовом селе Кадыровых, ранее носило название Центарой). Имя невесты не разглашается.

В сентябре 2023 года в Сети появилось видео, на котором Адам Кадыров избивал задержанного за сожжение Корана волгоградца Никиту Журавеля. Глава Чечни заявил, что гордится сыном.

У Адама Кадырова не менее двух десятков наград, в том числе медали «Герой Чеченской Республики», орденов «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Трудовая Доблесть России».

Осенью 2023-го ему присвоили звание Героя Чечни и назначили руководителем отдела обеспечения безопасности главы региона. На тот момент ему было 15 лет.

1 апреля 2025 года Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике, и в том же месяце занял пост секретаря Совета безопасности Чечни.

В мае участник СВО и бывший смоленский депутат Максим Баранов опубликовал видео, на котором он бежит за американским пикапом Dodge Ram, за рулем которого сидел Адам Кадыров. В ролике экс-парламентарий на ходу пожимает руку сыну главы Чечни и спрашивает, не планирует ли тот сдавать на краповый берет.

Некоторые военблогеры назвали ролик унизительным и сравнили Баранова с прислугой. Сам экс-депутат заявил «Газете.Ru», что бежал не за машиной Кадырова, а рядом, уверяя, что его предлагали подвезти, но он отказался. «Мы сошлись полюсами скорости на время беседы, и все. Адам Рамзанович меня узнал: смотрел мои видеосюжеты», — подчеркнул Баранов.