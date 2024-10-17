Годовой план по набору контрактников к середине октября выполнен на 78%. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам комплектования Вооруженных сил России служащими по контракту. Запись начала совещания опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные. Самое главное, чтобы не было провалов и каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», — сказал Медведев.

Оценивая эти данные, зампред Совбеза обратил внимание на необходимость контроля за «объективностью предоставляемой информации учета военнослужащих».

На опубликованном фрагменте совещания Медведев не уточняет, сколько человек с начала года заключили контракт с ВС России. Последний раз зампред Совбеза озвучивал такие данные летом — по состоянию на начало июля, число контрактников составляло около 190 тыс. человек.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ о создании в рамках Совбеза Межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил России военными, проходящими службу по контракту. Пост председателя комиссии занял Дмитрий Медведев, а заместителя главы — министр обороны Андрей Белоусов.

В начале октября комиссия по комплектованию приступила к работе и провела первое заседание. На ней Медведев заявил, что «заключение контракта — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО».

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии почти на 180 тыс. человек — до 2,3 млн человек, из которых 1,5 млн будут составлять военнослужащие. В предыдущий раз численность российской армии увеличивали в конце 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих.