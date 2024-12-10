Россиянам надо «чуть-чуть потерпеть» с использованием новогодней пиротехники и поддержать решения властей о ее запрете, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по промышленности и торговли, депутат от Калужской области Геннадий Скляр. Так он прокомментировал действующий в регионе запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.

«Наш губернатор своим решением запретил продажу пиротехники в связи с особыми условиями и назначил соответствующие административные меры воздействия. Решения выполняются. Те, кто их нарушает, привлекают к административной ответственности», — предупредил Скляр.

Распространение запрета на бенгальские огни, свечи-фонтаны и пиротехнические хлопушки депутат считает логичным и уместным.

«Они тоже, бенгальские огни, вызывают пожары. Вы знаете об этом? Моя позиция: надо нам чуть-чуть потерпеть, потому что ситуация очень тревожная, и в Калужскую область прилетают эти все вражеские приборы. Поэтому я считаю, что губернатора надо поддержать», — обратился Скляр к россиянам.

Ранее лидер думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил RTVI, что считает запрет новогодних салютов и фейерверков необходимым из-за угрозы срабатывания ПВО при запуске такой пиротехники.

«Скажу вам как человек несколько военный: на такие вещи будет реагировать система ПВО — очень просто. Вы запустите ракету и посмотрите, что будет в этой связи. Это не смех, это может вообще привести к катастрофе. Фейерверк до 300 метров, система ПВО будет срабатывать. Не время и не место сейчас устраивать фейерверки. Поэтому самоограничение — это самое лучшее», — объяснил депутат.

Однако, по его словам, бенгальские огни такой опасности по понятным причинам не представляют, а значит, вряд ли калужские власти станут штрафовать жителей области, если они зажгут их дома или на улице.

О запрете на продажу и использование пиротехнической продукции ранее напомнило Министерство конкурентной политики Калужской области, уточнив, что он вступил в силу 1 декабря и продолжит действовать до 15 января 2025 года.

В ведомстве подчеркнули, что к этой категории изделий относятся также бенгальские огни, свечи-фонтаны и хлопушки с пиротехническим зарядом, на которые запрет распространяется в полной мере. Чиновники посоветовали местным жителям покупать пневматические или кнопочные хлопушки.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее призвал регионы отменить новогодние салюты и фейерверки, а сэкономленные на этом средства направить на оказание помощи участникам военной операции или их семьям.

«Странно проводить праздники и пускать фейерверки, когда наши воины на полях СВО погибают под схожие громыхающие звуки. Многие города в прошлом году отказались от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Надо последовать примеру и отказаться от салютов по всей стране», — обратился он к главам российских регионов.

О решении отменить массовые праздничные мероприятия на Новый год объявили в Сочи, Краснодаре, Москве, Рязани и других городах. Отказаться от новогодних корпоративов чиновникам настоятельно порекомендовали главы Саратовской области, Башкирии, Бурятии, Якутии и Тувы. Мэр Саратова даже предупредил подчиненных, что за организацию корпоративных праздников и участие в них будет наказывать увольнением.