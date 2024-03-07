6 марта российская ракета взорвалась в Одессе в 500 метрах от автоколонны, в которой находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, люди, находившиеся в автоколонне, почувствовали удар и увидели «грибовидное облако» дыма. Других подробностей он не привел.

Накануне, 6 марта, в Одессе прошла встреча Зеленского с Мицотакисом. Как рассказал греческий премьер по итогам мероприятия, украинский президент показывал ему порт и в самом конце они «услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас». «Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт», — отметил он.

Удар вечером в тот же день подтвердило Минобороны. По данным ведомства, он был нанесен в 11:40 по московскому времени «по ангару в промышленном портовом районе» Одессы, «в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины».

Греческое издание ProtoThema назвало произошедшее «атакой на кортеж Зеленского». Однако спикер сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что целью Вооруженных сил России была припортовая инфраструктура.

То, что целью удара был кортеж Зеленского, поставил под сомнение и телеграм-канал «Рыбарь». Тем не менее он отметил, что «это совершенно не значит, что все совпадения случайны, а утренний удар не носил никакого символического значения».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил удар. Белый дом заявил, что произошедшее — это еще один признак того, что Украина «остро нуждается» в дополнительной военной помощи.