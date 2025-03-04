Без военной помощи со стороны США Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников.

CNN отмечает, что экс-президент США Джо Байден в последние месяцы на посту усилил поставки оружия Украине. Это обеспечило ВСУ большими запасами современного оружия, которые в том числе позволили украинским военным нанести удары вглубь России.

«Эта стратегия может пострадать, если поставки этого оружия будут приостановлены», — сообщает телеканал.

Как указывает CNN, европейским странам, возможно, удастся восполнить поставки артиллерии на Украину. Однако самое современное оружие, используемое Киевом, поступает из США.

Последствия остановки американской военной помощи для Украины могут быть «разрушительными», считает старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан. По его подсчетам, Киев ощутит последствия паузы в предоставлении помощи в течение двух-четырех месяцев, поскольку в настоящее время борьбу помогает продолжать помощь от ЕС.

«Вот почему они [ВСУ] не падают с обрыва, но когда ваши запасы сокращаются вдвое, в конце концов это проявляется на передовой. Их линия фронта продолжала бы прогибаться и в конце концов прорвалась бы, и Украине пришлось бы согласиться на неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование», — убежден Канчиан.

Другой европейский чиновник назвал решение администрации Трампа приостановить военную помощь Украине «мелким и неправильным». Он считает, что такое решение немедленно усилит недоверие к правительству США среди украинского народа, а также приведет к ненужным жертвам среди гражданского населения.

«Я очень разочарован», — сказал он CNN.

28 февраля президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс встретились с украинским главой Владимиром Зеленским в Белом доме. Предполагалось, что по итогам переговоров США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых. Однако во время встречи, которая проходила в присутствии журналистов, американский и украинский лидеры поссорились. Зеленский покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

3 марта в Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирного соглашения. Сколько продлится пауза — неизвестно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приостановка американской военной помощи Украине будет способствовать мирному урегулированию.

«Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — сказал он.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что сопротивление Украины рухнет без военной помощи со стороны США.

«Сейчас оружия не будет американского, и на этом все закончится, об этом говорил наш президент [Владимир Путин]: два-три месяца, и сопротивление Украины рухнет. Поэтому сразу, я думаю, [президент Украины Владимир Зеленский] подумает о мире, о необходимости срочно подписать соглашение», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, в свою очередь, уверен, что ВСУ смогут продержаться в конфликте довольно долго даже без поддержки Соединенных Штатов, поскольку практически вся Европа стремится помогать Киеву. Он также предположил, что в случае получения США доступа к ресурсам Украины от чернозема до редкоземельных металлов, Вашингтон не откажется полностью от помощи Киеву.

«Во-вторых, Европа, за исключением Словакии и Венгрии, вся готова, а некоторые прямо рвутся в бой, как Великобритания и Франция, посылать своих военнослужащих в зону специальной военной операции на Украину. Поэтому если Европа будет оказывать помощь Украине, то те протянут довольно долго. И сказать, что сейчас Украине будет нечем обороняться, нельзя», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.