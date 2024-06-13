Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми», — пояснили в ЦБ.

По словам представителей регулятора, биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости нацвалюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования.

Также в Банке России отметили, что за последние роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, что стало результатом перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%.

При этом, по данным Центробанка, доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, а их оборот на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Мосбирже.

В регуляторе также пояснили, что американские санкции только изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке в целом остается неизменным, добавили в ЦБ.

Схема формирования курса доллара описана в Указании Банка России «О порядке установления и опубликования <…> официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю». В документе говорится, что официальный курс доллара устанавливается “на основе данных о средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю по сделкам, заключенным на организованных торгах Мосбиржи <…> со сроком расчетов на следующий рабочий день после даты заключения сделки”. Если данных от Мосбиржи нет, то курс устанавливают на основе данных, которые получил ЦБ “в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов”.

Накануне, 12 июня, Мосбиржа и НКЦ попали под санкции США. Сразу после этого биржа объявила о приостановке торгов долларом и евро с 13 июня. Попадание в санкционный SDN-список означает изоляцию компании от мировой долларовой системы. Биржа была вынуждена немедленно приостановить торги долларом и евро. На этом фоне обменный курс в нескольких российских банках взлетел до 120, а в одном — даже 200 рублей за доллар.

Позже Минфин США разрешил операции с попавшими под санкции Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа.