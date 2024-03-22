Банк России приказом от 22 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Стрела», который работал с Киви-банком и по величине активов занимал 321 место в российской банковской системе. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как отметил регулятор, такое решение принято в связи с тем, что банк «Стрела»:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России (уточняется, что регулятор в течение последнего года «неоднократно» применял меры к банку);

допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «Стрела» специализировался на переводах денежных средств между Киви-банком, у которого 21 февраля также отозвали лицензию, и иными участниками рынка банковских услуг, отметили в ЦБ.

По версии регулятора, значительные объемы операций «были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми».

Банк России направил в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком «Стрела» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, подчеркивается в пресс-релизе.

Банк «Стрела» был зарегистрирован в 1992 году, он является участником системы страхования вкладов. Изначально банк был учрежден в Великом Новгороде под названием «Транс Капитал Банк», но в 2000 году переехал в Петербург и сменил название на Севзапинвестпромбанк. В апреле 2023 года сменил название на нынешнее.

Это уже третий в 2024 году отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности. 21 февраля Банк России лишил лицензии Киви-банк, в том же месяце была отозвана лицензия у банка «Гефест».