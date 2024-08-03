Целью массированной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область в ночь на 3 августа был военный аэродром в Морозовске, сообщил телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука.

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев. В то же время Минобороны отчиталось о перехвате 36 дронов над территорией области. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей региона пишет, что звуки взрывов были слышны в Батайске, Морозовске, Ростове-на-Дону и Аксае.

Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Каменском и Морозовском районах были повреждены складские помещения, а также начались возгорания. О жертвах или пострадавших руководитель региона не сообщал.

Глава администрации Каменского района Владимир Савин уточнил, что загорелись емкости с топливом, которые находятся на территории склада. По данным «Рыбаря», речь идет о нефтебазе комбината «Атлас» Росрезерва.

«В Сети вновь было опубликовано множество кадров с мест, что позволило противнику установить точное место прилета», — отмечает телеграм-канал.

По словам Савина, пострадавших в результате возгорания нет, к тушению пожара были привлечены более 90 человек и 33 единиц техники.

Местные СМИ опубликовали фото и видео, на которых виден столб черного дыма, поднимающийся от горящего склада.

На фоне пожара Савин призвал жителей района «по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки, фрамуги влажной тканью».

«При необходимости нахождения на улице пользоваться увлажненными масками (увлажненными полотенцами, марлевыми повязками) для недопущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения. Скот необходимо держать в закрытых загонах», — говорится в сообщении главы администрации.

Около 12.00 мск Савин сообщил, что пожар на складе с топливом потушили.

В Морозовском районе последствия атаки беспилотников оказались более серьезными, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях», — сообщил Голубев.

Ростовский губернатор заверил, что местные власти окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества. По словам Голубева, муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу для оценки ущерба, нанесенного «ночной воздушной атакой».

Как утверждает «Рыбарь», «попадание» беспилотника пришлось по складу боеприпасов на территории военного аэродрома «Морозовск», который «в очередной раз» стал «целью для атаки». В результате, пишет телеграм-канал, произошла «мощная детонация».

«О потерях среди летного состава или бортов не сообщалось», — отмечает «Рыбарь».

О том, что беспилотники летели в сторону аэродрома «Морозовск», сообщали телеграм-каналы Mash и Baza. «Также были слышны взрывы в Миллерово — вероятно, работа ПВО», — пишет Mash.

Минобороны не комментировало сообщения об атаке беспилотников на аэродром «Морозовск» и нефтебазу комбината «Атлас».

В июне в результате атаки беспилотников в Морозовском районе было нарушено электроснабжение.