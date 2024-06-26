В Центробанке уверены в своей способности найти путь обхода санкций, наложенных Евросоюзом на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), рассказал первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

«В любом случае санкционное давление — это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуры, в том числе Системе передачи финансовых сообщений. Одновременно с этим мы полагаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование данной системы», — заявил он.

Служба передачи финансовых сообщений была запущена в тестовом режиме в 2014 году в качестве российского аналога международной системы SWIFT. С 2017 года СПФС передает сообщения о транзакциях в любых валютах в полном объеме.

С 1 октября 2023 года российские банки должны использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру, осуществляя денежные переводы внутри страны. Вводя это правило, Центробанк пояснил, что данные по этим операциям должны передаваться с помощью собственных банковских систем или сервисов сторонних российских компаний, а также СПФС.

В 2023 году количество пользователей СПФС увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом. Сейчас системой пользуются более 150 иностранных банков примерно в 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

Запрет на использование российской системы был введен для европейских компаний в июне 2024 года. Запрет на подключение к СПФС для организаций ЕС, работающих за пределами России, вошел в 14-й пакет антироссийских санкций.

В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность введения ограничений в отношении банков третьих стран, которые, как утверждается, помогают России обходить санкции с помощью СПФС. Один из источников агентства тогда подчеркивал, что несколько стран выступают против полного запрета СПФС, поскольку он может «затронуть законные транзакции и нанести ущерб отношениям с третьими странами».