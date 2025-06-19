Повышать цены на товары для военнослужащих в зоне военной операции на Украине «безнравственно», заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, продавцы повышают стоимость товаров, поскольку считают, что таким образом получают надбавку за работу в зоне боевых действий. Колесник назвал такую ценовую политику «безнравственной», но признал, что в этом случае людям сложно что-либо запретить.

«Раньше это называлось спекулянты. Ну ладно там бизнес делаешь, коммерсанты где-то купили подешевле, продали подороже, но если это из государственных или волонтерских организаций происходит, где люди свои последние копейки скидывают <…>. Эти люди должны отвечать по всей строгости», — убежден парламентарий.

Колесник добавил, что если на военнослужащих пытаются заработать государственные или волонтерские организации, то такими случаями должны заниматься спецслужбы и следственные органы.

«То, что форму где-то пытаются там продать. Если в официальных структурах или, не дай бог, снабженцы этим занимаются, то этим должна ФСБ заниматься, она это очень успешно делает, и военный следственный комитет. Я знаю, что такие есть вещи, уже многие поплатились очень жестоко», — пояснил депутат.

Ранее участники военной операции рассказали «Ленте.ру» о намеренно завышенных ценах для солдат у продавцов продуктов питания и обмундирования в зоне СВО.

«Бывает такое, что если подходишь в обычной одежде, то килограмм помидоров стоит 100 рублей, а если в военной, то цены подскакивают уже до 300-350 рублей. Это не везде, в основном у частников», — поделился боец с позывным Камчатка.

В свою очередь военнослужащий с позывным Каспер рассказал о завышенных ценах на военную форму. По его словам, в передвижной лавке в зоне СВО она стоит 10 тыс. рублей, тогда как как в остальной России — 4,5 тыс. рублей.

«Цены накручивают на 50%. Если ты плохой бизнесмен у себя дома, то можешь приехать сюда и начать хорошо зарабатывать», — заявил изданию боец с позывным Бист.

В мае 23 человека арестовали по уголовному делу об обмане участников военной операции таксистами аэропорта Шереметьево в Москве. Среди задержанных — пятеро полицейских патрульно-постовой службы МВД России. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК (кража) и ст. 159 УК (мошенничество). Также фигурантов обвиняют по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).

По версии следствия, в зоне прилета к военнослужащим подходили таксисты и предлагали им поездку по обычной цене, однако в пути стоимость увеличивалась в разы. В некоторых случаях жертвы теряли бдительность после угощения алкоголем. ТАСС указывал, что жертв таксистам помогали находить два сотрудника патрульно-постовой службы в Шереметьево.

В июне в Калининградской области арестовали шесть человек, которые вымогали деньги и имущество у участников СВО. Против них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство). Фигурантам грозит лишение свободы сроком до семи лет.