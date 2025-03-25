Жилая многоэтажка в Махачкале, где взорвался газ, входила в реестр незаконно возведенных домов и официально не была введена в эксплуатацию, сообщила администрация города в своем телеграм-канале. Как уточнили власти, жильцы добились права собственности на свои квартиры через суд в 2021 году. Что известно о ЧП и о доме, где оно произошло, — в материале RTVI.

Взрыв и последствия

Взрыв прогремел утром 25 марта в доме №14 на Гапцахской улице. Как уточнили в МЧС, «хлопок газа» произошел на седьмом этаже 14-этажного дома, в результате загорелась квартира, открытое горение оперативно ликвидировали. Взрывом частично повредило окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей. В дагестанском управлении Следственного комитета (СК) сообщали о «хлопке газовоздушной смеси» на шестом этаже.

В доме №14 выбиты почти все окна и практически не осталось стен на этаже, где взорвался газ, пишет Mash Gor. Спасатели эвакуировали более 150 жильцов. Население дома предупредили, что они еще долго не смогут вернуться в квартиры, передает РИА Новости.

По данным дагестанского Минздрава, пострадали два человека, обоих госпитализировали: женщину — в тяжелом состоянии, мужчину — в состоянии средней тяжести. Их лечение находится на личном контроле главы ведомства Ярослава Глазова. Как сказал мэр Махачкалы Юсуп Умавов, женщина — собственница квартиры, где взорвался газ, также, по его словам, пострадали несколько прохожих.

Сотрудники МЧС продолжают разбор шатких конструкций на месте ЧП. Как передает ТАСС, к ликвидации последствий взрыва привлечены почти 90 человек. К полудню специалисты успели обследовать 300 квартир, эвакуированы 15 поврежденных автомобилей. Спасатели также обследуют прилегающую территорию, чтобы оценить возможные риски для соседних домов.

Дагестанское управление Следственного комитета (СК) завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура республики начала проверку в связи с «возгоранием газовоздушной смеси» в квартире многоэтажки, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Самострой без документов на газ

В министерстве энергетики и тарифов (Минэнерго) Дагестана заявили, что у дома №14 на Гапцахской улице не было договора о поставке газа и отсутствовали исполнительно-технические документы на этот ресурс.

В мэрии города сообщили РИА Новости, что у застройщика было разрешение лишь на девять этажей, остальные пять были возведены незаконно. Главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов подтвердил, что дом был «самовольно возведен».

«На сегодняшний день <…> отсутствует техническая документация на многоквартирный дом. В доме предоставляется коммунальная услуга газоснабжения, однако информация по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного обслуживания газопотребляющего оборудования отсутствует», — заявил он.

Касьянов добавил, что 14 января 2025 года по распоряжению администрации Махачкалы дом был передан в управляющую компанию «Новая жизнь».

Прибывший на место происшествия глава Дагестана Сергей Меликов сказал, что к взрыву привела «цепочка нарушений», начиная от выдачи разрешения на строительство.

«По моему мнению, я бы не одного здесь назначал ответственного. Это цепочка нарушений, начиная с того, кто выдал разрешение на строительство, заканчивая тем, кто принял в эксплуатацию, заканчивая тем, кто обратился в суд», — приводит его слова РИА Новости.

Речь идет о решении Ленинского районного суда Махачкалы, по которому жильцы незаконно возведенного дома в 2021 году получили право собственности на свои квартиры. Как пишет Baza, при проверке отстроенного здания в 2018 году, когда оказалось, что этажей больше, чем планировалось, чиновники получили ответ застройщика, что «так получилось». Власти подали в суд на застройщика, в итоге дом признали самостроем и внесли в специальный реестр.

Однако иск также подали дольщики, требуя признать дом жилым и выдать им ключи от квартир даже в нежилом здании. Выиграв дело, люди получили ключи и начали вселяться в квартиры, несмотря на то, что дом считается самостроем.

В махачкалинской администрации рассказали изданию «Подъем», что дом «навязали» управляющей компании именно потому, что жильцы все равно туда въехали. Там признали, что это не единственный такой дом в городе.

«К сожалению, таких домов в городе немало, есть реестр, который совместно с Минстроем, строительной комиссией будет поверяться, и если дом соответствует минимальным требованиям безопасности, только после этого будет ставиться вопрос о его введении в эксплуатацию», — сказали в мэрии.