Верховная рада Украины на заседании 5 сентября большинством голосов поддержала решение министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы уйти в отставку. Соответствующее заявление глава украинской дипломатии написал накануне. RTVI собрал самые заметные высказывания политика, которыми запомнится его пребывание на посту.

Об отставке

Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая — если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост. Вторая — если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика.

О цели Киева

Наша цель — победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах 1991 года. И нам все равно, сколько времени это займет.

Об «импорте» украинской цивилизации в Россию

Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне.

О критике контрнаступления

Критиковать медленные темпы контрнаступления равносильно <…> плевку в лицо солдату. Я бы порекомендовал всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр.

О переговорах с Россией

Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. <…> Нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом.

Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры.

В ответ на призыв папы римского к переговорам с Россией под «белым флагом»: Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов. Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это «переговорами».

О западной поддержке Украины

Что должно произойти с Россией, чтобы Украина одержала победу? В эту зону ни Вашингтон, ни Берлин, ни Париж, ни многие другие столицы пока серьезно не заходят.

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины является экзистенциальной для Европы, поэтому европейцы не могут себе позволить не победить вместе с Украиной. Если Украина проиграет, это будет конец Европы.

Лучший путь избежать участия ваших [американских и европейских] солдат в боевых действиях — это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие — мы сражаемся, это честная договоренность.

Мы предлагаем вам [США и ЕС] лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, даете нам оружие и деньги, а мы закончим работу.

Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше. Если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях мира?

То, что дается Украине — не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа.

О претензиях к западным партнерам

Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы.

Есть две самые большие лжи, которые крутятся мировыми медиа. Первая — что на Украину давят. Вторая — что все устали от конфликта на Украине.

Некоторые на Западе создают препятствия для этого [изъятия российских активов в пользу Украины], прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием.

В ответ на слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Лондон — не аналог Amazon, который должен поставлять любое вооружение по запросу Украины: А то, что там кто-то не считает себя Amazon, мы же не против, чтобы он стал Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия.

Мы знаем, что США в разные годы не всегда принимали правильные решения. Помните, скандал с «Кольчугой», которую так и не нашли, но Америка всех убеждала, что Украина продала «Кольчугу» в Ирак, химическое оружие в Ираке, которое так и не нашли?

«Кольчуга» — советская и украинская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. В начале 1990-х гг. на вооружении ВС Украины состояло около двух десятков станций «Кольчуга». В конце 1990-х и начале 2000-х гг. Украина начала их экспортировать. В 2002 году США объявили, что из-за решения украинского президента Леонида Кучмы поставить «Кольчуги» Ираку лишают Украину обещанной финансовой помощи.

Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть.

О вступлении Украины в ЕС

Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно… Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат

Нам нужен сильный и проактивный Европейский Союз, способный решать и предотвращать конфликты. И это тот вклад, который может внести Украина.

О вооружении

Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону стоит существование нашей нации.

Нам не нужно иностранное государство [Россия], и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам согласно Уставу ООН и международному праву.

О действиях Израиля в секторе Газа

Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть… Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано

Об «украинских» польских территориях

В ходе визита в Польшу Кулебу спросили, когда Украина позволит эксгумировать тела поляков, погибших в Волынской трагедии 1943 года. В ответ Кулеба напомнил об операции «Висла»:

Знаете ли вы, что украинцы были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши, в том числе и в Ольштын? <…> Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы — полякам. Поэтому давайте оставим эти вещи историкам.

МИД Украины вынужден был выпустить официальное уточнение:

Слова про «украинские территории» следует понимать как территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной.

За эти слова Кулебу резко раскритиковали польские политики. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил:

Речь идет о том, чтобы не копаться в истории [Волынской резни], а выстроить наши отношения на основе правды об этой истории.

Депутат Сейма Польши Януш Ковальский потребовал объявить Кулебу персоной нон грата:

После скандального заявления Кулебы о Волыни и ревизионистского заявления о «насильственном изгнании с украинских территорий» в контексте операции «Висла», этот политик должен быть объявлен персоной нон грата в Польше. И немедленно покинуть Польшу.