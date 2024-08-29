Заместитель директора ЦРУ Дэвид С. Коэн сообщил, что американская разведка предоставила австрийским властям данные, позволившие им предотвратить гибель тысяч людей на концерте Тейлор Свифт в Вене. Как сообщает The New York Times, ЦРУ передало информацию о четырех лицах, связанных с «Исламским государством»* и планировавших устроить теракт во время выступления популярной певицы.

У некоторых арестованных были обнаружены компоненты для изготовления бомб, и они имели доступ к концертной площадке, где должно было состояться несколько концертов. «Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч людей на этом концерте, я уверен, многих американцев. Австрийцы смогли провести аресты, потому что ЦРУ и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что эта связанная с ИГИЛ* группа планировала сделать», — сказал Коэн на ежегодном саммите разведки недалеко от Вашингтона, округ Колумбия.

Австрийские власти 7 августа задержали двух подозреваемых в подготовке теракта и еще нескольких — в последующие дни. Они заявили, что один из задержанных — 19-летний австриец — присягнул в верности «Исламскому государству»* и «сосредоточился на мировом турне Тейлор Свифт как на цели».

Коэн выразил уверенность в том, что целью террористического заговора было нападение на один из концертов Eras Tour и убийство большого количества зрителей. Как ЦРУ узнало о готовящемся нападении, замдиректора управления не уточнил.

Ранее уже сообщалось о случаях, когда разведки одних стран предупреждали власти других о заговорах террористов. Так, ранее в нынешнем году США передали России и Ирану информацию о том, что афганский филиал «Исламского государства»* планирует атаки на мероприятия — поминальную службу в Иране и концерт в Москве.

Тейлор Свифт планировала дать три концерта в Вене, начиная с 8 августа, и ожидалось, что их посетят 200 000 человек. На прошлой неделе в соцсетях она поблагодарила австрийские власти, заявив, что благодаря им «мы скорбим по концертам, а не по жизням».

Коэн рассказал, что предупреждения о террористических заговорах не всегда привлекают много внимания. Но действия по предотвращению атаки в Австрии, которые потенциально спасли сотни жизней, были другими, говорит он.

Выступая на аналогичной конференции в 2021 году, Коэн обещал, что ЦРУ найдет способ восстановить разведывательную деятельность в Афганистане после вывода оттуда американских войск, предположив, что в этом деле можно использовать беспилотники дальнего радиуса действия и услуги информаторов.

В среду Коэн признал недавние успехи в пресечении деятельности «Исламского государства»*, но подчеркнул, что теперь предотвращать террористические заговоры стало сложнее, поскольку у США нет военного присутствия в Афганистане. «Мы придумываем, как выполнить нашу миссию, даже когда это сложно», — заверил он.

Концерты Тейлор Свифт должны были пройти в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» с 8 по 10 августа. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты 170 тысячам покупателей.

Об отмене венского этапа мирового турне Тейлор Свифт стало известно 8 августа. Сообщалось, что такое решение было принято после задержания двух подозреваемых в подготовке теракта на одном из концертов певицы. Через два дня, 10 августа, австрийские власти уведомили о задержании в общей сложности четырех подозреваемых, включая 18-летнего иракца.

* Организация признана в России террористической и запрещена