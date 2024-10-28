Следственный комитет сообщил об аресте бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил России Александра Оглоблина по делу о получении взятки. Это не первое уголовное дело в отношении него: лишенный звания генерал-майор освободился из колонии в марте 2024 года. Подробности — в материале RTVI.

По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей пермского телефонного завода «Телта» более 10 млн рублей за «общее покровительство» при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Оглоблин фигурирует в деле экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере 36 млн рублей от руководства того же завода «Телта». «Коммерсант» писал, что следствие считает Оглоблина и его брата, бизнесмена Алексея Оглоблина посредниками при передаче денег. Александр Оглоблин дал показания на Шамарина и проходил по делу как свидетель, сообщала газета.

В июле при продлении Шамарину срока ареста следствие приобщило к своему ходатайству протокол допроса Оглоблина, который выразил опасение за себя и брата в случае, если генерала отпустят.

Махинации с «Азартами»

Это не первое уголовное дело в отношении Александра Оглоблина. В феврале 2022 года его приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при исполнении госконтракта на поставку военным радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Следствие оценивало сумму хищений в 1,6 млрд рублей.

Оглоблин признал свою вину по этому делу и дал показания на других фигурантов ― бывшего начальника Главного управления связи вооруженных сил — замначальника Генштаба Халила Арсланова и экс-главу управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павла Кутахова.

По словам Оглоблина, упор делался на хищения при заказе «Азарта» и других радиостанций, поскольку они технически сложны, а их реальную стоимость было трудно оценить. Схема с завышением стоимости заказываемого оборудования была предложена компаниям «Воентелеком», «ЭрСиАй» и Ярославскому радиозаводу, писал «Коммерсант» со ссылкой на показания Оглоблина.

По словам бывшего генерала, радиостанции фактически в готовом виде закупались в Китае. В России происходила их финальная сборка с добавлением некоторых комплектующих, что позволяло существенно экономить на производстве. Таким образом, из контракта на сумму 18,5 млрд рублей можно было похитить 6,7 млрд, говорил Оглоблин.

По тому же делу проходили бывший гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также гендиректор «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

Освобождение за показания

Оглоблину по делу о хищениях назначили, помимо реального срока, штраф 800 тыс. рублей, лишили его звания генерал-майора запаса, государственных наград, ордена «За военные заслуги», ордена Почета, медали Жукова и возможности занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года.

В марте 2024 года Оглоблина освободили из колонии после дачи показаний на генерала Шамарина, заменив наказание исправительными работами. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя новое дело в отношении Оглоблина, заявил, что именно «“благодаря” ему» в российских войсках «проблема с надежной и защищенной радиосвязью».

В последней опубликованной декларации о доходах за 2020 год Оглоблин указал доход в размере 2 млн рублей и две квартиры в пользовании площадью 59,6 кв. м и 82,6 кв. м. Его жена задекларировала 752,3 тыс. рублей дохода и автомобиль KIA Sportage.