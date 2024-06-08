Президент России Владимир Путин встретился с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Али Кадыровым. Об этом чеченский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Рамзана Кадырова, Путин пригласил Али «на личную встречу», поздравил его с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове.

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь каждого региона, в том числе и Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Он добавил, что для Али встреча с Путиным стала «важным и незабываемым событием». «Конечно же, встреча с нашим президентом очень сильно воодушевила и зарядила Али на многие годы вперед», — поделился чеченский глава.

Али (также известен как Эли) Кадырову 17 лет. В октябре 2022 года глава Чечни рассказывал, что его сыновья Али, Ахмат и Адам готовы применить свои навыки по военной подготовке в зоне боевых действий на Украине. «Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — говорил он. В декабре 2022 года Али Кадыров дебютировал как боец смешанных единоборств ММА.

В ноябре 2023 года его наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что сыновья Кадырова «являются ярким примером для подрастающего поколения» и «настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины».

В выписке ЕГРЮЛ, на которую ссылается РБК, Али Кадыров с марта 2024 значится гендиректором спортивного клуба «Ахмат» и президентом Федерации бокса Чечни. Чеченские власти эту информацию не комментировали.