Члены организованного преступного сообщества (ОПС), которое действовало в московском аэропорту Шереметьево, выманивали и вымогали крупные суммы у участников СВО — под видом покупки билетов и оплаты услуг по многократно завышенным ценам, в том числе прибегая к угрозам. Подробности соответствующего уголовного дела приводит «Коммерсантъ».

Сейчас по делу проходит 18 потерпевших, но в Следкоме предполагают, что после того, как история шереметьевской ОПС получила широкий резонанс, могут последовать новые обращения в полицию.

Недавно Басманный районный суд Москвы продлил фигурантам срок содержания под стражей. Большинство из них отказываются признавать вину, а Дмитрий Боглаев, которого следствие считает лидером «силовой группы» в составе ОПС, уверяет, что защищал военных и помогал им.

Дело шереметьевской ОПС и его фигуранты

Первые эпизоды хищения денежных средств у участников специальной военной операции были зарегистрированы в ноябре 2024 года, но неподтвержденная информация о подобных случаях появлялась и раньше. Уголовное дело о кражах (ст. 158 УК РФ) возбудила транспортная полиция, приняв заявления от троих потерпевших. В марте 2025 года первый зампред Следкома России Эдуард Кабурнеев поручил его главному следственному управлению ведомства.

В апреле 2025 года завели еще одно дело — по статье о преступном сообществе. В его рамках были произведены аресты около 30 предполагаемых членов ОПС, включая четырех полицейских — троих сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), которых следствие считает «наводчиками», и оперативника линейного управления. Арестованным вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, кражи в составе организованной группы и вымогательство, а фигурантам-полицейским — должностные преступления.

По версии следствия, двое ключевых фигурантов дела — Игорь Бардин и Алексей Кабочкин — создали ОПС как минимум в самом начале 2025 года или раньше, сделав своими сообщниками таксистов, «попрошаек», «зазывал» и «спортсменов», которые предположительно под руководством упомянутого выше Боглаева составляли «силовое подразделение» сообщества.

Девушки и собутыльники: схемы обмана

В материалах дела говорится, что ОПС практиковала разные способы и схемы вымогательства и краж. В частности, «попрошайки» — в основном миловидные девушки — знакомились с военнослужащими, попавшимися им в аэропорту, и вводили в заблуждение выдуманными трогательными историями о том, что их в Москве обокрали, после чего просили денег. Некоторых, по данным следствия, обманули рассказом об опоздании на рейс и отсутствии средств на покупку нового билета. Таким образом злоумышленницам удавалось выманить у жертв разные суммы — от 10 до 35 тысяч рублей.

«Зазывалы» примечали участников СВО, знакомились с ними под видом пассажиров, заманивали в бар и по возможности старались напоить. Потом, если у военнослужащего не было билета, ему предлагали помощь с покупкой (размещением в отеле и оказанием других услуг) по многократно завышенным ценам. У тех бойцов, которые в компании злоумышленников сильно пьянели, выпытывали PIN-коды банковских карт и снимали оттуда все деньги. Один из потерпевших лишился по этой схеме в общей сложности 408 тысяч рублей, другой — более 600 тысяч.

Кроме того, «зазывалы» передавали выпивших военнослужащих своим подельникам-таксистам, которые соглашались довезти жертву до нужного ей места — но в итоге тоже обманывали. В частности, изначально с участником СВО могли договариваться на 2 тысячи рублей за поездку, но в пункте назначения требовали с него по 2 тысячи за каждый километр пути.

Также таксисты из ОПС использовали специально настроенные счетчики, которые по прибытии показывали «астрономические» суммы. Если жертва отказывалась платить, ей угрожали — вплоть до привлечения к делу «спортсменов». По данным источников «Коммерсанта», один из потерпевших отдал за поездку из Шереметьево до Казанского вокзала 62,5 тысячи рублей, другой — 70 тысяч рублей, а третий заплатил 122 тысячи рублей за такси до Новоясенево.

Некоторые жертвы ОПС обращались в линейное управление полиции. Там оперативник, которого следствие считает участником преступного сообщества, «принимал меры для отказа в возбуждении уголовного дела», но украденные деньги таким военнослужащим обычно возвращали, чтобы они не пошли в другое отделение полиции или следственные органы.

Не вымогатель, а «помогатель»?

Дмитрий Боглаев, которого следствие считает лидером «спортсменов» в составе преступного сообщества, через адвоката подал генпрокурору России жалобу о том, что ОПС как такового якобы не существовало, а его предполагаемые участники действовали самостоятельно без чьих-либо указаний.

Фигурант утверждает, что не «прессовал» жертв, а пытался получить деньги с таксиста, который работал в Шереметьево на его автомобиле Kia Carnival. Он также указывает на то, что многие потерпевшие по делу не имели внешних признаков принадлежности к ВС РФ — и «даже те, кто был в военной форме, особо не афишировали» свое участие в СВО, пишет «Коммерсантъ».

Боглаев заявил, что пытался защитить военнослужащих от вымогательств и даже помог одному из них вернуть отнятые злоумышленниками 750 тысяч рублей, а также неоднократно отправлял в зону СВО гумпомощь и даже отвозил туда легковушки для нужд бойцов. По его словам, эта его предполагаемая благотворительная деятельность обусловлена желанием опосредованно помочь брату, который якобы участвует в боях на передовой и уже получил за это орден.

Сам Баглаев избежал срочной службы в армии из-за бронхиальной астмы, но побывал на военных сборах и сейчас утверждает, что хотел бы попасть к брату на фронт, о чем уже подал соответствующее ходатайство. Адвокат мужчины Павел Чигилейчик заявил «Коммерсанту», что обвинению «абсолютно неинтересна иная, “стандартная” квалификация действий Боглаева с необходимостью дальнейшего выделения его рядового дела в отдельное производство».