Дания предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) бесплатный доступ к спутниковым сервисам через Европейское оборонное агентство (EDA), сообщило министерство обороны королевства. В EDA также не исключают, что в дальнейшем к этой инициативе могут присоединиться и другие страны.

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, чьи слова приводятся в пресс-релизе ведомства, заявил, что космические решения обладают значительным потенциалом, способным усилить обороноспособность Украины, Дании и Европы в целом.

Как сообщает датское Минобороны, ВСУ будут обеспечены терминалами для подключения к спутниковым системам связи, что, по оценкам специалистов, способно оказать существенное влияние на эффективность военных действий.

Глава датского правительства Метте Фредериксен в начале июля охарактеризовала боевые действия на Украине как «войну за будущее Европы», предупредив, что снижение поддержки со стороны США серьезно ослабит позиции Украины и ее западных партнеров.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о достижении трехстороннего соглашения между США, НАТО и Украиной, предусматривающего закупку странами альянса американских вооружений для последующей передачи Киеву. В пакет военной помощи войдут 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, причем часть систем будет доставлена на Украину в течение ближайших дней, заявил американский лидер.

Кремль неоднократно заявлял, что военные поставки западных стран Украине не только саботируют мирный процесс, но и делают государства НАТО фактическими участниками конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с западным вооружением для Киева станут легитимными целями для российских войск.