США и Беларусь после обмена заключенными готовятся к более «масштабной сделке», пишет The New York Times. В частности, Минск должен освободить «множество политических заключенных, включая видных», за это Вашингтон ослабит санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия. Цель, по данным издания, — ослабить влияние России на Беларусь.

Ранее после разговора российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа Минск освободил американца и двух белорусов. NYT пишет, что за бывшими заключенными в Минск приехал помощник главы Госдепа США Кристофер У. Смит, который при экс-президенте США Джозефе Байдене курировал вопросы, связанные с республикой.

«Это была первая встреча господина Лукашенко с высокопоставленным чиновником Госдепартамента за пять лет и начало того, что может стать весьма важным показателем оттаивания замороженных отношений между США и ближайшим союзником России», — отмечается в статье.

Экс-арестантов отвезли в Вильнюс, где Смит у посольства США назвал произошедшее «спецоперацией», а освобождение трех человек «огромной победой и ответом на программу президента Трампа «Мир через силу»».

Далее представитель Госдепа провел в Вильнюсе закрытую встречу с западными дипломатами, пишет NYT со ссылкой на лиц, которые на ней присутствовали.

По словам источников издания, Смит заявил, что США и Беларусь готовятся к проведению возможной новой сделки: в обмен на освобождение из белорусских тюрем заключенных американская сторона ослабит санкции, в том числе на поставки удобрений из калия, крупным производителем которых является Беларусь.

Смит также сообщил, что во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко не заметил «никаких признаков плохого здоровья». По его словам, политик «казался уверенным в себе и полностью контролирующим ситуацию».

Представитель Госдепа, по словам источников NYT, также заявил, что главная цель США — обеспечить свободу большему количеству политзаключенных.

«Он рассказал, что спросил Лукашенко, готов ли тот смягчить репрессии, и получил заверения, что готов. Еще одна важная цель, сказал Смит дипломатам, — дать Лукашенко некоторую передышку за пределами орбиты влияния России», — говорится в статье.

Минск, а также Госдеп эту информацию не комментировали.

Белорусская правозащитная организация «Вясна», которая признана в республике экстремистской, сообщила, что в Беларуси 1226 политзаключенных.

Сестра белорусского политика Марии Колесниковой Татьяна Хомич поддержала действия Белого дома при Трампе, пишет NYT. По ее мнению, столь «прямой дипломатический подход может дать конкретные результаты, включая освобождение отдельных заключенных или даже более широкую амнистию».

Также Хомич уверена, что действия США ослабляют зависимость Беларуси от России.

После введения санкций Минск начал продавать калийные удобрения не через Литву по «более дешевому маршруту», как раньше, отмечает NYT, а через Россию.

Экс-глава службы внешней разведки Польши Петр Кравчик заявил NYT, что Беларусь была «частью более широкого американского подхода к России». По его словам, Вашингтон и Москва «конфронтируют на Украине, в Африке, в нефтегазовом секторе и в ряде других стратегических областей».

«Переговоры с Беларусью создают для США дополнительный рычаг, чтобы подать России сигнал, что им следует быть более внимательными к американским аргументам», — заявил эксперт.

27 января Лукашенко, согласно предварительным данным Центризбиркома, был переизбран на седьмой президентский срок. Перед этим Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС не признавать результаты голосования и считать их фальсифицированными. Лукашенко заявил, что ему «абсолютно фиолетово», признает ли Евросоюз выборы в Беларуси или нет — «главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились».

17 января президент Беларуси заявил, что Минск готов к сотрудничеству с США при условии соблюдения своих интересов. По словам Лукашенко, сейчас для республики приоритет — это торговля на восточном направлении, но, добавил он, страна «не уходит окончательно» от Запада.