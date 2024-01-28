Участники группы «Би-2», задержанные 24 января после проведения концерта на Пхукете, впервые вышли на связь. Сейчас они находятся в центре задержания миграционной полиции Пхукета и ожидают перевода в Бангкок, говорится в сообщении, опубликованном на странице группы «ВКонтакте».

По словам представителей коллектива, концерт в клубе Illusion на Пхукете проводился официально, но местные организаторы допустили ошибку в оформлении документов, и это послужило поводом для задержания музыкантов.

«Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева (Егор Бортник*) и Шура, — не граждане РФ», — говорится в обращении «Би-2».

Ночь после задержания музыканты провели в камере полицейского участка, после чего им выписали штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Артисты утверждают, что выплатили его на месте, но «досадная история с правонарушением» на этом не закончилась — после суда их задержала миграционная полиция.

Теперь решается вопрос о пребывании артистов в Таиланде. По словам участников «Би-2», их должны перевезти в Бангкок, и в урегулировании ситуации участвуют представители израильского МИДа.

«Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — утверждают музыканты.

Представители команды «Би-2», опубликовавшие сообщение, подчеркнули, что на данным момент связи с участниками группы нет.

Реакция России

В российском генконсульстве отмечали, что музыкантов задержали в рамках рейда по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности». Позднее генконсул России в Пхукете Владимир Соснов в беседе с ТАСС подтвердил, что меры в отношении семерых участников «Би-2» принимаются в связи с проведением концертов в Таиланде без разрешения на работу.

Телеграм-канал Mash писал, что инициатором задержания участников «Би-2» якобы выступило российское генконсульство, попросившее местные власти «внимательно проверить» их документы. Источник телеграм-канала Brief в МИД России назвал эту информацию фейком.

«Консульство не занимается созданием проблем для российских граждан, а помогает им. Если бы музыканты обратились в консульство, сотрудники оказали бы помощь», — заявил собеседник канала.

Атташе российского генконсульства Никита Калиниченко сообщил РБК, что представители рок-группы не обращались в дипведомство за помощью.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов