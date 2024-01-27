Участники группы «Би-2» будут этапированы из Пхукета в Бангкок, после чего депортируют из Таиланда. Об этом сообщил ТАСС генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, семеро участников «Би-2» будут этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. Соснов заявил, что это произойдет «в ближайшие дни».

Меры в отношении семерых участников «Би-2» принимаются в связи с проведением концертов в Таиланде без разрешения на работу, уточнил генконсул. Речь идет о выступлениях, которые прошли в Паттайе и на Пхукете.

Полиция тайского курорта Патонг задержала участников «Би-2» 24 января сразу после концерта в клубе Illusion на Пхукете. Музыкантов задержали в рамках рейда по проверке «законности оснований для осуществления концертной деятельности», отмечали в российском генконсульстве.

26 января суд Пхукета приговорил каждого участника «Би-2» к штрафу в размере 3 тыс. батов ($84). После уплаты штрафа им предписано покинуть Таиланд.

Атташе российского генконсульства Никита Калиниченко сообщил РБК, что представители рок-группы не обращались в дипведомство за помощью.

Телеграм-канал Mash писал, что инициатором задержания участников «Би-2» якобы выступило российское генконсульство, попросившее местные власти «внимательно проверить» их документы. Источник телеграм-канала Brief в МИД России назвал эту информацию фейком.

«Консульство не занимается созданием проблем для российских граждан, а помогает им. Если бы музыканты обратились в консульство, сотрудники оказали бы помощь», — заявил собеседник канала.