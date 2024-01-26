Суд города Пхукет в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $95 долларов каждого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тысяч таиландских бат ($95) каждый», — сказано в приговоре суда.

24 января полиция тайского курорта Патонг на острове Пхукет задержала участников рок-группы «Би-2» после концерта из-за отсутствия разрешения на работу. Представитель ведомства рассказал, что были задержаны семь человек ― шестеро россиян и один гражданин Израиля.

Музыкантов задержали после концерта во время рейда по проверке документов. Источник РИА Новости в управлении полиции Пхукета добавил, что семеро задержанных провели ночь в камере временного содержания районного отделения.

Концерты «Би-2» в Таиланде прошли 22 января (в Паттайе) и 24 января (на Пхукете). Иностранцы обязаны получать разрешение, чтобы работать в стране. Нарушителям грозят арест, штраф и депортация с последующим запретом на въезд в Таиланд.

В Паттайе и на Пхукете в январе также приостановили продажу билетов на концерты Максима Галкина*, которые должны были состояться 24 и 25 января. Источник ТАСС говорил, что это связано с политическими высказываниями юмориста со сцены. Агентство также сообщало об отмене выступлений комика Руслана Белого* в Таиланде.

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