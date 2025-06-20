Министерство по туризму Удмуртии посоветовало тем, кто приезжает в республику, запастись наличными из-за отключений мобильного интернета. Жители некоторых районов региона второй день не могут выйти в Сеть со смартфонов.

«Собираясь на фестиваль или в путешествие по республике, возьмите с собой наличные деньги, чтобы иметь возможность купить сувениры, угощения или билеты на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, министерство советует сохранить в электронном виде или распечатать билеты, купленные через интернет, а также загрузить офлайн-карты. Рекомендации даны в связи с тем, что республика оказалась в числе «более чем 30 регионов РФ, где в связи со складывающейся оперативной обстановкой временно отключен мобильный интернет».

Ограничения на работу мобильного интернета были введены в Удмуртии 18 июня. Председатель государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин отмечал, что решение было принято «в связи с усилением безопасности».

Он добавил, что в регионе по-прежнему работают сотовая связь и Wi-Fi, добавив, что бизнесу рекомендовано «подключить проводной интернет для работы терминалов».

20 июня Шуткин назвал Удмуртию «оборонным щитом» России: «Выработан комплекс защитных мер, одной из которых является деградация интернета. Эта временная опция будет использована при оперативной обстановке».

Ситуация с мобильным интернетом в других регионах

С конца мая в условиях участившихся атак беспилотников ограничения мобильного интернета были введены в Липецкой, Тульской, Воронежской, Орловской, Ивановской, Саратовской и Ярославской областях. Как поясняют в региональных администрациях, эти временные меры связаны с противодействием угрозам со стороны БПЛА и будут действовать до отмены соответствующих распоряжений.

17 июня о временном ограничении мобильного интернета объявили власти Владимирской области. Накануне глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил о введении аналогичных мер. 19 июня он отметил, что в регионе были введены дополнительные ограничения из-за режима «воздушной опасности». Их сняли в тот же день.

«Нам удалось реализовать компромиссное решение по включению технологии VoLTE без передачи данных через Интернет. Это позволит существенно снизить нагрузку на базовые станции и вернуть качество мобильной связи на прежний уровень. <…> Будем и дальше искать решения, которые позволят минимизировать неудобства», — объяснял Ведерников.

В разговоре с ТАСС губернатор уточнил, что мобильный интернет отсутствует в некоторых районах Псковской области. Такое решение он назвал «жизненной необходимостью» и подчеркнул, что подобные ограничения ввели «большинство регионов» России.

«Мы должны понимать, в каком мире мы живем, и адекватно к относиться к происходящему. Безусловно, прежде всего, во главу угла [нужно] ставить безопасность, а потом уже — комфорт», — призвал Ведерников.

Он добавил, что у властей есть определенные решения, которые будут реализованы, чтобы «с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой стороны, эти ограничительные меры были минимальными». В частности, рассматривается вариант отключения мобильного интернета только в периоды атаки БПЛА.