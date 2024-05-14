Расследование уголовного дела о падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такое решение принял председатель СК Александр Бастрыкин после того, как заслушал доклад о ходе расследования дела. До этого им занималось следственное управление по Санкт-Петербургу, а сам руководитель ведомства осуществлял контроль за ходом расследования.

Пассажирский автобус упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга в пятницу, 10 мая. В результате аварии погибли семь человек.

После этого полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а петербургский главк СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Днем 12 мая суд на два месяца арестовал водителя автобуса — Рахматшоха Курбонова. В пресс-службе судов рассказали, что Курбонов, как следует из протокола допроса, «раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе».

После падения в реку водителю удалось выбраться наружу через разбитое лобовое стекло. По словам мужчины, он также пытался спасти пассажиров, оказавшихся под водой, но не успел.

Курбонов — уроженец Таджикистана, в 2017 году он получил российское гражданство. Председатель СК после ДТП поручил подчиненным проверить, законно ли Курбонов стал гражданином страны, а также призвал комплексно изучить причины аварии с автобусом.

Кроме того, 13 мая суд отправил в СИЗО начальника автоколонны компании-перевозчика, которой принадлежал упавший автобус, Джахангира Халилова. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса несколько дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.