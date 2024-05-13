Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Джахангира Халилова — начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой днем 10 мая упал с Поцелуева моста в реку Мойку. В результате этой аварии погибли семь человек. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, мужчина будет находится под стражей как минимум до 10 июля.

В воскресенье 12 мая Халилову предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть более двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса несколько дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Обвиняемый признал вину частично. Он возражал против содержания в СИЗО, мужчину поддержал его адвокат, он попросил суд избрать для своего подзащитного другую меру пресечения — домашний арест.

«Оснований для заключения под стражу не имеется. Мой доверитель является гражданином России, не препятствует следствию, дает показания с частичным признанием своей вины, искренне раскаивается, соболезнует родственникам погибших и пострадавших», — отметил адвокат Владислав Куцан (цитата по «Фонтанке»).

Халилов — гражданин России, ранее не судим. Не женат, несовершеннолетних детей нет.

Водитель раскаивается

Пассажирский автобус компании «Такси» упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 мая. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова и атлет из Таджикистана.

Водителя автобуса Рахматшоха Курбонова отправили в СИЗО накануне, 12 мая; он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК).

В пресс-службе судов рассказали, что Курбонов, как следует из протокола допроса, «раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе». Водитель выразил соболезнования родственникам погибших.

Супруга Курбонова на допросе сообщила, что ее муж работает водителем автобуса с 2017 года, алкоголь и наркотики не употребляет, отмечала «Фонтанка». По словам женщины, 9 мая Курбонов ушел на работу рано утром, а вернулся в два часа ночи, но уже около 07:00 10 мая ему позвонил диспетчер и попросил выйти на смену, сославшись на «указание начальства».

Курбонову 43 года, он уроженец Таджикистана, но в 2017 году получил российское гражданство. Женат, воспитывает троих детей. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после ДТП поручил подчиненным проверить, законно ли Курбонов получил гражданство России, и комплексно изучить причины ЧП с автобусом.

В воскресенье стало известно, что против Курбонова возбуждено еще одно уголовное дело, он подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3. УК).