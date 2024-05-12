Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца, до 9 июля, арестовал Рахматшоха Курбонова — водителя упавшего в реку Мойку рейсового автобуса, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК).

Из протокола допроса следует, что Курбонов «раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе». Водитель автобуса соболезнует родственникам жертв и приносит извинения, признавая вину.

Курбонов рассказал, что в начале смены 10 мая ему на выбор предложили три автобуса. Сев в один из них, водитель заметил неисправность поворотника и поехал в мастерскую на шоссе Революции. Пока там делали ремонт, ему позвонили из парка и велели вернуться и взять другой автобус.

В результате Курбонов выбрал автобус, на котором уже ездил несколько раз до этого. На линии мужчина в итоге оказался около 08:00. Примерно в 11:00, по его словам, стали заметны проблемы с тормозами: при остановке автобус проезжал несколько лишних метров, и пассажиры выражали недовольство по этому поводу.

После падения в реку водителю удалось выбраться наружу через разбитое лобовое стекло. Вынырнув, он услышал, как ему кричат, чтобы он открыл люк в крыше автобуса. Курбонову удалось сделать это с помощью еще одного мужчины и вытащить на крышу пассажира. Водитель утверждает, что пытался сделать тому массаж сердца, но тут подплыл катер и забрал его на борт. Сам Курбонов в ДТП сломал нос.

Как отмечает «Фонтанка», Курбонову 43 года, он уроженец Таджикистана, но в 2017 году получил российское гражданство. Женат, воспитывает троих детей. Мужчина служил в армии и имеет высшее юридическое образование, сообщили суду его адвокаты. В 2021 году Курбонов взял ипотеку в Петербурге, где живут его брат и две сестры. Старший брат Курбонова — офицер запаса, он давно проживает в Москве.

В суде присутствовал переводчик, услуги которого практически не понадобились: Курбонов хорошо понимает по-русски, хотя «говорит с ошибками и сильным акцентом».

Следователь заявила, что обвиняемый цинично пренебрегал правилами и с мая 2023 года 13 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе превышение скорости. Она утверждала, что Курбонов может скрыться, если избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Адвокаты просили не отправлять Курбонова в СИЗО, а назначить ему домашний арест или запретить определенные действия.

Пассажирский автобус компании «Такси» упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 мая. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова и атлет из Таджикистана.

Трое уроженцев Дагестана — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, которые оказались рядом с местом аварии и бросились в воду спасать людей, получили по 3 млн рублей «за смелость и быструю самоотверженную реакцию» от президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.

Как сообщал городской комитет по транспорту, при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост водитель не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. «Фонтанка» публиковала запись из салона автобуса, на которой видно, как водитель пытается вырулить перед падением.

«Фонтанка» отмечала, что Курбонов сначала «обвинил в произошедшем несработавшие тормоза». Его жена рассказала телеграм-каналу «112», что водителя якобы заставили выйти на работу после 20-часовой смены.

По данным «Фонтанки», жена Курбонова недавно получила российское гражданство и работает помощником воспитателя в детском саду, в 2019 году муж перевез ее с детьми из Таджикистана. На допросе она сообщила, что муж работает водителем автобуса с 2017 года, алкоголь и наркотики не употребляет. По словам женщины, 9 мая Курбонов ушел на работу рано утром, а вернулся в два часа ночи, но уже около 07:00 10 мая ему позвонил диспетчер и попросил выйти на смену, сославшись на «указание начальства».

Полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК).

Петербургский главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). В качестве подозреваемого 11 мая был задержан начальник автоколонны ООО «Такси», компании-владельца автобуса. «По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха», — подчеркнули в СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, законно ли Курбонов получил гражданство России, и комплексно изучить причины ЧП с автобусом.

За последние 2,5 года компанию «Такси» штрафовали 23 раза — в общей сложности на 3,6 млн рублей. По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, причиной становилось «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии». Следователи провели обыски в офисе компании.

«Mash на Мойке» пишет, что ООО «Такси» продолжает работать на 11 автобусных маршрутах, большинство их которых проходят по историческому центру Петербурга. Компания зашла на рынок весной 2022 года по контракту с ГКУ «Организатор перевозок».