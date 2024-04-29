Французского актера Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии, сообщает телеканал BFMTV. Перед этим он был вызван на допрос в парижский комиссариат полиции.

В сексуальном насилии 75-летнего Депардье обвиняют две женщины. Согласно их показаниям, инциденты происходили на съемочных площадках — в 2014 году во время работы над фильмом «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois), а также в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts). Депардье не признает обвинения и пытается их оспорить.

Одна из заявительниц — 53-летняя художник-постановщик фильма «Зеленые ставни». Женщина утверждает, что, когда она шла по коридору, актер схватил ее за ноги и зажал «между своими бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. По словам женщины, на помощь ей пришли другие сотрудники съемочной группы.

Впоследствии Депардье принес извинения, однако продолжил делать оскорбительные высказывания в ее сторону на протяжении всех съемок, утверждает заявительница. Позднее актер опубликовал посвященное ей открытое письмо в газете Le Figaro, в котором отрицает все обвинения. Заявительница отметила, что после случившегося больше не может работать, поскольку страдает от приступов тревоги и посттравматического стрессового расстройства.

В конце 2023 года Депардье оказался в центре скандала после выхода документальных фильмов «Депардье: падение огра» и «Дополнительное расследование». Четыре женщины обвинили актера в сексуальном насилии, две из них заявили об изнасиловании. Одновременно с выходом в телеэфир документального фильма жалобу на актера подала актриса Элен Даррас. По ее словам, Депардье домогался ее на съемочной площадке в 2007 году. Сам артист эти обвинения отверг.

Из-за обвинений в отношении Депардье в сексуальном насилии французский министр культуры Рима Абдюль-Малак анонсировала заседание Совета ордена Почетного легиона, по итогам которого Депардье могли лишить высшей награды Франции. Президент страны Эмманюэль Макрон говорил, что считает недопустимым лишение актера ордена и выступил за сохранение презумпции невиновности. Впоследствии Депардье сам отказался от награды.

На фоне обвинений в адрес Депардье бельгийская коммуна Эстампюи в Бельгии лишила его звания почетного гражданина, присвоенного актеру в 2013 году. В то же время восковую фигуру артиста убрали из парижского музея Гревен.

Около 50 коллег Депардье в конце декабря 2023 года написали письмо в его поддержку. В числе подписантов были актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни, актер Венсан Перес и др. В обращении говорилось, что против Депардье развернули кампанию, которая ведется «вопреки принципу презумпции невиновности».