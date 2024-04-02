Работа по усилению безопасности мест массового пребывания людей, таких как концерты, продолжается, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она не исключила выдачу оружия охране в местах массовых мероприятий.

В беседе с «Лентой.ру» Драпеко рассказала, что в понедельник, 1 апреля, в закрытом режиме прошло совещание с участием представителей Минкультуры и силовиков, «потому что надо понять, какие у нас есть ресурсы и что мы можем сделать».

«Я согласна с генеральным прокурором России [Игорем Красновым], что все паспорта безопасности [объекта], которые, согласно распоряжению Национального антитеррористического комитета, должны были появиться в каждом учреждении, надо время от времени пересматривать, обновлять, и главное, они должны соотноситься с угрозами», — отметила Драпеко.

По мнению депутата, в каждом российском муниципалитете должны быть созданы антитеррористические штабы, которые должны «работать на уровне всей страны» и «проверять адекватность мер, которые предпринимаются для безопасности граждан».

«Сегодня мы проверяем, во-первых, как были исполнены уже принятые решения, и, во-вторых, чтобы меры были адекватны угрозам. Комитет по культуре занимается этим вплотную», — добавила Драпеко.

Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, после чего подожгли здание. По последним данным МЧС, число погибших в результате теракта возросло до 144, количество пострадавших превысило 550.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»*. В России заявляют о причастности Украины к теракту в «Крокусе», в Киеве такие обвинения связали с «антиукраинской истерией».

* запрещенная в России террористическая организация