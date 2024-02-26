Индия вряд ли бы тайно обсуждала закупку снарядов для ВСУ из-за торгово-экономического сотрудничества с Россией. Об этом NEWS.ru сказал депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Парламентарий усомнился в достоверности информации о том, что Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для украинской армии.

«Я сомневаюсь в достоверности такой информации, скорее всего, эта новость — фейк. Россия и Индия поддерживают хорошие дружеские отношения, и оказание помощи Украине серьезно отразится на наших взаимоотношениях с государством. Не думаю, что Индия, осознавая это, пойдет на такой шаг», — отметил Чепа.

Der Spiegel со ссылкой на источники ранее сообщил, что в Индии есть сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые страна не хочет открыто передавать Украине из-за дружественных отношений с Москвой. По данным журнала, сейчас идут негласные переговоры с Нью-Дели о покупке боеприпасов для Украины через посредников.

Как отмечает издание, в Германии полагают, что аналогичные сделки возможны с арабскими странами, некоторые из которых имеют большие запасы снарядов. Кроме того, по словам экспертов, запасы могут найтись на Балканах и в Африке.

В начале февраля The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов: по словам представителя украинских спецслужб, на каждый снаряд ВСУ приходится 10 российских.