Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что взаимная остановка ударов по объектам энергетической инфраструктуры, может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта свидетельствует об ослаблении позиций главы государства. Об этом рассказал «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник

«Это выгодно только Украине, потому что у них все объекты энергетической инфраструктуры находятся на грани исчезновения, ему просто нужно время, чтобы все это восстановить», — сказал депутат.

Колесник также обратил внимание на высказывания Зеленского, связанные с визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит стран-участниц БРИКС в Казань.

«Он воспринял это с жутким негативом, хотя как раз там что-то можно было бы обсудить в присутствии половины мира. Вместо этого он выдвигает условия, которые выгодны ему. Понятно, что там почти нет инфраструктуры энергетической. А давайте, говорит, взаимно прекратим удары. Это просто глупость и безысходность. Вообще, это сигнал — ослабел», — заявил он.

Заявление о возможности деэскалации за счет взаимного прекращения ударов по энергообъектам России и Украины Владимир Зеленский сделал в интервью Financial Times.

«Мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к окончанию горячей фазы конфликта? Думаю, да», — сказал он.

Как отмечает издание, проблемы с электроэнергией из-за ударов по инфраструктуре стали импульсом для интенсификации усилий Зеленского по переговорам о поддержке западных стран для осуществления «плана победы».

О визите генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань сообщил в ночь на 23 октября Государственный совет Татарстана. В министерстве иностранных дел Украины дали негативную оценку действиям Гутерриша.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань <…> . Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Вместе с этим представитель генсека ООН Фархан Хак проанонсировал встречу Гутерриша с президентом России Владимиром Путиным 24 октября, в ходе которой стороны планируют обсудить российско-украинский конфликт.