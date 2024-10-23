Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может быть первым шагом к завершению боевых действий на Украине. Об этом Financial Times заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы увидели во время первого саммита [мира], что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы конфликта? Думаю, да», — пояснил Зеленский.

При этом, по словам президента, украинское руководство не обсуждает с западными партнерами сделку «земля в обмен на мир», которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от утраченных территорий.

«Видимо, некоторые партнеры могут об этом думать. Но они сообщают об этом не напрямую мне, а через СМИ», — пояснил Зеленский.

16 октября президент Украины представил в Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов и трех секретных приложений. Документ подразумевает в том числе приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии украинской экономики.

В Кремле украинский «план победы» сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — «эфемерными».

The Washington Post назвал туманными перспективы стратегии Зеленского на фоне нежелания Вашингтона ставить под угрозу предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис и предпринимать резких непопулярных действий. В комментарии для The Times британский дипломат также назвал «план победы» Зеленского скорее «списком покупок, а не стратегией».

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября заявил, что Москва готова к проведению переговоров с Киевом. Он объяснил, что вопрос не в том, где их проводить, а в том — что обсуждать.

Российский лидер напомнил, что в 2022 году были достигнуты стамбульские соглашения — соответствующий документ был парафирован главой украинской делегации, который «поставил там свою подпись».

«Если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало? Во всяком случае, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать этот документ в помойку, мне кажется, совершенно некорректно», — заявил президент.

По словам Путина. Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, «который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной». Он также заявил о необходимости «для начала» отменить декрет Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией.