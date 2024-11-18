Систему подачи информации о блогерах с аудиторией более десяти тысяч подписчиков в Роскомнадзор нужно сделать более прозрачной и доступной. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы в Госдуме.

Депутат отметил, что процедура регистрации блогеров в ведомстве проводится недавно, поэтому пока все проходит не совсем гладко, поэтому многие высказывают недовольство и иронизируют над этим процессом. Госдума ожидает от правительства России подзаконных актов по процессу регистрации каналов в реестре Роскомнадзора с аудиторией более десяти тысяч человек, чтобы процесс стал доступным не только пользователям сайта госуслуг, добавил Толстой.

«Хочу обратиться к коллегам из исполнительной власти. У нас по закону все формы волеизъявления граждан в отношениях с государством имеют равное значение, то есть по закону совсем не обязательно идти через сайт «Госуслуги”, у нас много людей, может быть, не в этой аудитории, но вообще в стране, кто не пользуется “Госуслугами” и не собирается ими пользоваться, поэтому некоторый раж наших цифровизаторов понятен. Но, тем не менее, Государственная дума — сейчас говорю, это абсолютно официально — ждет от правительства подзаконных актов, которые эту систему сделают прозрачной и доступной для всех, а не только для пользователей сайта “Госуслуги”. Понятно желание завлечь всех на “Госуслуги”, но мы обязаны соблюдать права всех граждан. Вне зависимости от того, пользуются они “Госуслугами” или не пользуются. И, конечно, наше общее пожелание — сделать этот процесс более прозрачным и, возможно, при всех тех разговорах, что значит эти данные анонимны, тем не менее давать в резолютивной части причины отказа, если такой отказ наступает», — сказал парламентарий.

В конце июля Госдума приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов с числом подписчиков от десяти тысяч передавать в Роскомнадзор (РКН) данные о себе. Таким образом для зарегистрированных блогеров ввели обязанность «не допускать на созданной им персональной странице последующее распространение информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной в перечень персональных страниц, объем аудитории, каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети».

При этом блогеры с аудиторией более десяти тысяч подписчиков, но не зарегистрированные в Роскомнадзоре, «не вправе размещать информацию, содержащую предложения о финансировании данного пользователя, а также сведения о возможных способах осуществления этого финансирования», «на указанных персональных страницах также не допускается распространение рекламы, пользователями информационного ресурса, создавшими такие персональные страницы»

Правила, по которым на сегодняшний день производится регистрация персональных страниц, блогов и каналов, чья аудитория составляет более десяти тысяч человек, Министерство цифрового развития России и Роскомнадзор определили в начале октября.

Так, владелец страницы должен направить в Роскомнадзор необходимые данные о себе и своем блоге, указав контактную информацию. В течение семи дней после получения данных сотрудники Роскомнадзора проверят их на достоверность, а саму страницу — на соблюдение ее владельцем требований законодательства. Информация будет храниться в зашифрованном виде.

При определении объема аудитории блога в социальной сети будут учитываться «доступные сведения о количестве подписчиков, <…> осуществляющих взаимодействие с такой персональной страницей». Решение о включении в перечень данных о блоге принимает уполномоченное должностное лицо Роскомнадзора в течение трех рабочих дней с момента подтверждения достоверности предоставленной информации и подтверждения соответствия страницы Федеральному закону.

В течение трех рабочих дней после того, как такое решение будет принято, пользователю социальной сети направят уведомление о внесении его блога в список, а также уникальную ссылку для автоматического перехода к поисковой форме на официальном сайте Роскомнадзора. По этой ссылке можно будет проверить данные о включении персональной страницы в федеральный реестр.