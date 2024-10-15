Россия запросила Азербайджан и Грузию о возможности импортировать электроэнергию на случай аварийных режимов. Об этом рассказала член правления российской энергетической компании «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, пишет ТАСС.

«У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — сказала Панина.

По ее словам, речь идет о возможности поставок от Грузии и Азербайджана электроэнергии в объеме 600 МВт — по 300 МВт от каждой из стран. Как пояснила Панина, в случае аварии «Интер РАО» по просьбе «Системного оператора» могла бы обратиться к энергосистемам двух соседних государств «с просьбой держать под нас, быть готовыми» поставить электроэнергию в указанных объемах.

Баку и Тбилиси пока не ответили на запрос Москвы, добавила Панина.

В июле на юге России несколько миллионов человек остались без электричества из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, на которую приходится около 75% от общего производства электроэнергии в Ростовской области. Сбои на фоне аномальной жары коснулись Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и других населенных пунктов. Частично обесточен оказался Дагестан, временные отключения вводились в Кабардино-Балкарии.

На фоне перебоев в подаче электроэнергии в августе один из энергоблоков Ростовской АЭС отключили от сети из-за дефекта, обнаруженного на турбине. В то же время второй энергоблок станции был «выведен в плановый ремонт». В результате на Ростовской АЭС в работе остались только два энергоблоки № 3 и 4.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», для покрытия энергодефицита на юге России «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», ЛУКОЙЛ и «Технопромэкспорт» предложили правительству проекты строительства энергетических объектов общей мощностью свыше 2 ГВт.