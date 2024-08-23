Первый энергоблок Ростовской АЭС было решено отключить от сети из-за дефекта, обнаруженного на турбине. Об этом сообщил Росэнергоатом в своем телеграм-канале.

Ростовская АЭС представляет крупнейшее энергетическое предприятие в южном регионе России, а также является самой южной российской атомной электростанцией. На АЭС приходится около 75% от общего производства электроэнергии в Ростовской области. Станция обеспечивает электричеством Волгоградскую и Астраханскую области, Ставропольский и Краснодарский края, также республики Южного и Северо-Кавказских федеральных округов.

«23 августа в 15:34 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети оперативным персоналом в связи с выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины. После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность», — говорится в тексте официального сообщения.

В компании также отметили со ссылкой на данные Системного оператора Юга, что после «краткосрочного перебоя» электроснабжение было полностью восстановлено по состоянию на 16:50. При осмотре оборудования не было обнаружено нарушений выставленных пределов и инструкций по безопасности эксплуатации объекта.

«В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки № 3, 4. Энергоблок № 2 с 24.07.2024 выведен в плановый ремонт», — добавили в «Росэнергоатоме».

В ходе вышеуказанных операций не было зафиксировано изменений радиационного фона как на АЭС, так и на прилегающих территориях, его уровень соответствует показателям нормальной эксплуатации и не выходит за пределы естественных значений, отмечается в сообщении.

За несколько часов до сообщения об отключении одного из энергоблоков Ростовской АЭС, на сайте Росэнергоатома была опубликована новость о том, что эколого-аналитический центр отдела охраны окружающей среды атомной станции прошел процедуру подтверждения аттестата аккредитации.

«Выполнена проверка документов и деятельности лаборатории охраны окружающей среды, лаборатории очистных сооружений канализации и промышленно-санитарной группы на предмет соответствия критериям аккредитации. Эксперты оценили корректность и полноту выполнения измерений, достоверность и точность результатов анализов, состояние материально-технической базы, квалификацию и опыт персонала эколого-аналитического центра», — говорится в тексте новости.

В публикации также сообщалось о том, что следующая процедура подтверждения компетентности эколого-аналитического центра АЭС запланирован на декабрь 2025 года. Информация о повреждении одной из турбин АЭС не упоминалась в этом сообщении компании.

Первый энергоблок Ростовской атомной электростанции был отключен днем 16 июля по причине ложного срабатывания защитных технологий. С целью оперативного восстановления работы было проверено оборудование АЭС. К утру 17 июля энергоблок был подключен к сети и нес полною нагрузку в 1000 мегаватт, сообщила в Росэнергоатоме.

«При отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — заявили представители компании.

В связи с появлением слухов о выбросе в атмосферу радиоактивных изотопов в результате аварии, которая якобы произошла на станции, Росэнергоатом также выпустил специальном обращение, в котором назвал фейками подобные сообщения.