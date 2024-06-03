Директор Воронежской школы № 11 Лариса Хопрова написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает издание Voronezh1 со ссылкой на мэрию Воронежа.

«Директор <…> написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — рассказали в администрации.

По данным Rusprofile.ru, Хопрова занимала должность директора школы с 2011 года. Она ушла с должности после скандала с досмотром перед ЕГЭ по русскому языку в школе № 62. О жалобах девочек, которые 28 мая сдавали экзамен, ранее сообщили телеграм-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж». По их данным, металлодетектор издавал звук, когда некоторые из девочек пытались через него пройти, в связи с чем школьницам якобы пришлось снимать нижнее белье: возникло предположение, что дело в так называемых «косточках» в лифчике.

Подписчики канала «Мой и твой Воронеж» говорили, что девочек не только «заставили снимать бюстгальтеры», но и якобы «почти всех щупали», «залезали в брюки», кому-то даже «прощупывали грудь» после отказа снять бюстгальтер. Автор одного из сообщений в канале заявляет, что девочек заставляли снимать «даже трусики», а подростки с брекетами и вовсе были допущены на экзамен «спустя час и более нервотрепки».

При этом представители регионального министерства образования после просмотра записей с камер заявили, что нарушений этических норм не было зафиксировано, девушек осматривали охранники женского пола, к выпускницам на пункте проведения экзамена в школе № 62 даже не прикасались.

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов также сказал, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ. «Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал министр.

После инцидента региональное управление Следственного комитета России начало проверку сообщений о нарушениях при досмотре школьниц. Прокуратура Воронежской области также рассмотрит публикации СМИ о возможных нарушениях в образовательном учреждени. При наличии оснований будут приняты меры «прокурорского реагирования», сообщили «Ъ»представители ведомства.